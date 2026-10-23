Ray-Ban mirasçısı Leonardo Maria Del Vecchio, yaklaşık 40 milyar euroluk servetin paylaşımı ve aile şirketlerinin yönetimi üzerindeki çekişmeyi katıldığı podcast programına taşıdı. Del Vecchio, EssilorLuxottica CEO'su Francesco Milleri'yi hedef alırken kendi borçlarını ve geçmişte yaşadığı bağımlılığı da anlattı.

İtalyan rapçi Fedez ile Davide Marra'nın hazırladığı Pulp Podcast'e konuk olan 31 yaşındaki Del Vecchio, Milleri yönetiminde EssilorLuxottica'nın piyasa değerinin yarı yarıya eridiğini savundu. ANSA'nın aktarımına göre, bir dönem akıl hocası olarak gördüğü CEO için "Yüzde 50 kaybeden birinin biraz daha gergin olması gerekir" dedi.

Bloomberg News tarafından tercüme edilen açıklamasında, babasının ölümünden sonra doğru bir vizyon ortaya konulamadığını ileri süren Del Vecchio, "Bunu ben değil, piyasa söylüyor" ifadesini kullandı. Milleri ile kişisel ilişkisinin meselenin özü olmadığını da belirtti.

HİSSE ALIMI İÇİN PLANLANAN KREDİ TIKANDI

Çekişmenin merkezinde Lüksemburg merkezli aile holdingi Delfin bulunuyor. EssilorLuxottica'nın yaklaşık yüzde 32,4 hissesini elinde tutan holdingin Generali, Monte dei Paschi di Siena ve UniCredit'te de payları var. Milleri, EssilorLuxottica CEO'luğunun yanı sıra Delfin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor.

Leonardo Del Vecchio'nun Haziran 2022'deki ölümünün ardından holding hisseleri sekiz mirasçı arasında eşit paylaştırıldı. Her bir mirasçıya yüzde 12,5 hisse düştü.

Leonardo Maria Del Vecchio, kardeşleri Luca ve Paola'nın toplam yüzde 25'lik payını satın alarak kendi payını yüzde 37,5'e çıkarmayı ve en büyük hissedar olmayı denedi. Bu işlem için 10 milyar euro borçlanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Milano Finanza'nın haberine göre, UniCredit ve Crédit Agricole öncülüğünde hazırlanması planlanan 11 milyar euroluk kredi süreci, Delfin yönetim kurulunun bankaların istediği destek mektubunu onaylamaması nedeniyle tıkandı. Holding kuralları, hisselerin teminat gösterilebilmesi için sekiz hissedarın tamamının onayını gerektiriyor.

"300 MİLYON İÇİN BİR SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

Del Vecchio, İtalyan medyasının yaklaşık 40 milyar euro değer biçtiği miras çevresindeki anlaşmazlığı anlatırken, "Miras bloke edilmiş değil, 300 milyon için bir savaş yürütülüyor" dedi.

Bazı mirasçıların borç sorumluluğunu sınırlayan özel bir yasal usulle mirası kabul etmesi nedeniyle Delfin'in kâr payı dağıtımının askıya alındığını söyledi. Kardeşlerinin hisselerini satın alma girişiminin de önce veraset sürecinin çözüleceği varsayımına dayandığını belirtti.

Bloomberg'in 2022 tarihli haberine göre, kurucunun vasiyeti Milleri'ye o dönemde yaklaşık 340 milyon euro değerindeki 2,15 milyon EssilorLuxottica hissesi bırakmıştı.

BORCUNU VE YATIRIMLARINI ANLATTI

Programda "1 milyar borcum var" diyen Del Vecchio, her kredi hattının somut bir projeye bağlı olduğunu savundu. Kamuya açıklanan borcu, kişisel borçları ile yatırım şirketi LMDV Capital arasında bölünmüş halde yaklaşık 950 milyon euro, yani 1,06 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Aile ofisinin neredeyse tamamı İtalya'da olmak üzere 500 milyon euroyu aşkın yatırım yaptığını ve üç yılda yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. LMDV Capital aracılığıyla Acqua Fiuggi ve Twiga plaj kulüplerini satın alan Del Vecchio, Il Giornale gazetesi ile Il Giorno ve Il Resto del Carlino'nun yayıncısına da yatırım yaptı. Forbes, Aralık 2025 projeksiyonunda net servetini yaklaşık 7,5 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

Del Vecchio, uykusuzluk tedavisinde kullanılan reçeteli sakinleştiriciler olan benzodiazepinlere bağımlı hale geldiğini de anlattı. Kızının doğumunun kendisine çıkış yolu sunduğunu söyledi ancak tamamen iyileştiğini söylemekten kaçındı. Aynı söyleşide 2 binden fazla kadınla birlikte olduğunu ileri sürdü.

YÖNETİM KURULUNDAN MİLLERİ'YE OYBİRLİĞİYLE DESTEK

Ağustos sonunda yeni iş projelerini gerekçe göstererek Ray-Ban Yönetim Kurulu Başkanlığı ve EssilorLuxottica Strateji Başkanlığı görevlerinden ayrılan Del Vecchio, istifa mektubunda yönetimin mesafeli ve soğuk tarzını eleştirmişti. Eylül başında Cernobbio'daki Ambrosetti Forumu'nda ise Milleri'nin geleceğinin finansal sonuçlara bağlı olacağını söylemişti.

Reuters'ın aktarımına göre, EssilorLuxottica Yönetim Kurulu 9 Eylül'de Milleri'ye, yönetim ekibine ve grubun stratejisine güvenini oybirliğiyle teyit etti. Üst düzey yöneticiler de CEO'yu kamuoyu önünde savundu.

Meta Platforms ile yürütülen akıllı gözlük faaliyetlerinde rekabete ilişkin endişelerin etkilediği EssilorLuxottica'nın piyasa değeri, Kasım 2025'te gördüğü yaklaşık 150 milyar euroluk rekor seviyeden nisan sonlarında yaklaşık 86 milyar euroya gerilemişti.