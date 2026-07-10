ABD merkezli teknoloji şirketi Echodyne, savunma sanayisi ve sivil havacılıkta hızla artan drone tehdidine karşı radar üretim kapasitesini devasa oranda artıracak yeni fabrikasını Washington eyaletinde hizmete açtı.

Kirkland şehrinde faaliyete geçen ve 40 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen yeni üretim tesisi, askeri ve güvenlik kurumlarının insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri arayışında olduğu kritik bir dönemde ABD’nin yerli üretim gücüne önemli bir ivme kazandıracak.

ÜRETİM 30 BİN ADEDİ AŞACAK

Toplamda 86 bin 350 metrekarelik bir alana kurulan dev tesis, üretim süreçlerini kademeli olarak şirketin genel merkezinden devralacak. Tesis bünyesinde yer alan 74 bin 350 metrekarelik özel üretim ve depolama alanı sayesinde, tam kapasiteye ulaşıldığında ayda 2 bin 500’den fazla, yılda ise toplamda 30 bin adedi aşan radar sisteminin üretilmesi hedefleniyor.

İlk etapta 100’den fazla kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikada, üretimin katlanmasıyla birlikte bu sayının 200 pozisyona kadar çıkması bekleniyor.

HAVA SAVUNMA İHTİYACI ARTINCA HAREKETE GEÇTİLER

Özellikle Ukrayna’daki savaşta düşük maliyetli insansız hava araçlarının gözetleme, saldırı ve elektronik harp görevlerinde etkin şekilde kullanılması, modern askeri operasyonların çehresini değiştirerek dünya genelindeki hükümetleri küçük ve hızlı hava hedeflerini yakalayabilecek hava savunma sistemlerini güçlendirmeye zorladı.

Savunma sanayisindeki bu hareketliliğin yanı sıra ticari havacılıkta da otonom uçakların ve görüş hattı ötesi drone operasyonlarının yaygınlaşması, kalabalıklaşan alçak irtifa hava sahasını izleyecek gelişmiş sensörlere olan sivil talebi artırdı.

Echodyne CEO'su Eben Frankenberg, küresel müşteri tabanının artık sadece güçlü radar performansı değil, aynı zamanda çok daha hızlı teslimat beklediğini vurgulayarak, yeni tesisin hem askeri hem de sivil pazardaki bu yüksek hacimli tedarik ihtiyacını doğrudan karşılayacağını ifade etti.