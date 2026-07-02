Çin’in Guangxi bölgesinde yer alan ve Vietnam ile sınırı bulunan kıyı kenti Fangchenggang’da, gümrük kapılarındaki yoğunluğu ve lojistik aksamaları azaltmak amacıyla insansı robotlar devreye alındı. Yerel hükümet, Ubtech Robotics firmasıyla Walker S2 modellerinin tedariki için yaklaşık 40 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Proje kapsamında ilk robot teslimatlarının transit merkezlerine ulaştığı bildirildi.

İNSANSI ROBOTLAER YOLCU VE YÜK TERMİNALLERİNDE

Sınır kapılarında görev yapacak olan Walker S2 modelleri, yaklaşık 1,68 metre boya ve 68 kilogram ağırlığa sahip. Tekerlekli güvenlik robotlarının aksine iki mekanik bacak üzerinde hareket eden bipedal tasarımlı robotlar; engebeli zeminleri, kapı eşiklerini ve alçak basamakları geçebilecek şekilde geliştirildi. Görsel sensörler, radar ve derinlik kameralarıyla donatılan makineler, kalabalık alanlarda çarpmadan ilerleyebiliyor.

Robotlar, görev paylaşımları doğrultusunda sınırda şu operasyonları yürütüyor:

- Yolcu terminallerindeki üniteler, kalabalıkları tespit ederek insanları bekleme sıralarına yönlendiriyor. Çok dilli yapay zeka altyapısıyla gümrük formlarına dair soruları yanıtlıyor ve yolcuları ilgili işlem kapılarına yönlendirerek ana koridorlarda devriye geziyor.

- Yük sahalarında görevli uzman üniteler, nakliye hatlarındaki çelik konteynerleri inceliyor. Entegre optik tarayıcılar aracılığıyla barkod, seri numarası ve dijital manifestoları okuyarak gümrük veri tabanlarıyla anlık karşılaştırma yapıyor ve verileri merkezi komuta merkezine aktarıyor.

- Uzmanlar, rutin kalabalık kontrolü ve veri tarama işlemlerinin otomasyona devredilmesiyle, insan memurların üst düzey güvenlik tehditlerine odaklanmasının hedeflendiğini belirtti.

TEST NİTELİĞİ TAŞIYOR

Fangchenggang’da başlatılan bu uygulama, insansı robotların aşırı nem, yoğun toz ve açık hava koşullarındaki dayanıklılığını ölçmek adına ticari robotik sektörü için bir test niteliği taşıyor. Çin yönetimi, bu pilot programın başarılı olması halinde benzer insansı sistemleri ülke genelindeki büyük havalimanlarında, uluslararası tren istasyonlarında ve deniz limanlarında da yaygınlaştırmayı planlıyor.

Sınır yönetiminde otonom makinelerin kullanılmaya başlanması, bazı operasyonel ve hukuki soruları da beraberinde getirdi. Gümrük teşkilatının, pasaport kontrolü sırasında yaşanabilecek olası bir robotik hata durumunda yasal sorumluluğun kime ait olacağına dair net bir mevzuatı henüz karara bağlamadığı belirtiliyor.