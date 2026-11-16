Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sergilediği istikrarlı performans ve takım içindeki kritik katkısıyla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgi odağı oldu. 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu oyun anlayışı sayesinde birden fazla elit kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Aston Villa, Brighton, Roma ve Napoli’nin yakından takip ettiği Sara için Newcastle ile Everton’un da devreye girdiği belirtiliyor. Galatasaray, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncusuna 35-40 milyon Euro arasında bir değer biçiyor. Kulüp yönetiminin bu seviyedeki somut ve uygun teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.