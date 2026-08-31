Türkiye’nin temizlik kağıdı ve hijyen ürünleri sektöründeki öncü markalarından biri olan Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.’de uzun süredir devam eden ortaklık anlaşmazlığı yargı kararıyla yeni bir aşamaya ulaştı.

Temizlik kağıtları, hijyen malzemeleri, bebek ve hasta bezi gibi 600 çeşit ürün üreterek 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan dev şirketin yönetimindeki anlaşmazlıklar üzerine mahkemeden kritik tedbir kararları çıktı.

KARDEŞLER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK MAHKEMEYE TAŞINDI

1993 yılında beş kardeş tarafından kurulan aile şirketinde ortaklar arasında yaşanan fikir ayrılıkları, kurucu ortaklardan Muhacir Çiftçi’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 531. maddesi kapsamında 10 Mart 2025 tarihinde açtığı dava ile yargıya taşındı.

Şirketin haklı sebeple feshedilmesini talep eden eski yönetim kurulu başkanı Muhacir Çiftçi; yönetimi devrettiği diğer ortakların kurumsal yapıyı bozduğunu, ortaklık haklarını ihlal ettiğini ve şirket kaynaklarının kullanımında usulsüzlükler yapıldığını öne sürerek çok sayıda mahkeme ve cumhuriyet savcılığına başvurduğunu belirtti.

TÜM YÖNETİM VE KARARLAR KAYYUM DENETİMİNE TABİ OLACAK

İddiaları ve sunulan beyanları değerlendiren İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, dava süresince temsil ve ilzam yetkisini elinde tutan ortakların işlemlerinin davacı açısından önemli zararlar doğurabileceğine dair yaklaşık ispat koşullarının oluştuğuna hükmetti.

Şirket yönetiminin işlemlerinin denetlenmesi amacıyla denetim kayyumu atanmasına karar veren mahkeme, böylece Çiftçiler Birlik Kağıtçılık A.Ş.’nin tüm yönetim, karar ve uygulamalarını kayyumun denetim ve onayına bağladı. Mahkeme ayrıca dava sürecinde Sakarya’nın Söğütlü ilçesindeki fabrika taşınmazına yönelik teminat karşılığında tapu şerhi tedbirinin uygulanmasını kararlaştırdı.