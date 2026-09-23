Fransa'da tüketici odaklı yapılan kapsamlı bir araştırma kapsamında, marketlerde ve organik ürün mağazalarında satılan 40 farklı pirinç markası laboratuvar analizine tabi tutuldu. Yapılan incelemeler sonucunda, incelenen ürünlerin 15'inde pestisit (tarım ilacı) kalıntısına rastlanırken, bazı örneklerdeki kalıntı miktarının Avrupa Birliği tarafından belirlenen yasal sınırları aştığı belirlendi.

EN DÜŞÜK PUANI BASMATİ PİRİNCİ ALDI

Laboratuvar sonuçlarına göre, pestisit kalıntılarının en yoğun görüldüğü ürün grubu, ağırlıklı olarak Hindistan ve Pakistan'dan ithal edilen organik olmayan basmati pirinçleri oldu. Test edilen dört farklı basmati markası, 20 üzerinden 8 ve 9 puan alarak araştırmanın en düşük skorlarını kaydetti.

Analiz raporlarında, tespit edilen düşük puanların temel gerekçesi olarak tebukonazol ve sipermetrin etken maddeleri gösterildi. Uluslararası sağlık standartlarında potansiyel olarak kanserojen, mutajen ve üreme sistemine toksik unsurlar kategorisinde değerlendirilen bu kimyasallara uzun süreli maruz kalmanın, üreme sağlığı ve fertilitenin yanı sıra özellikle çocuklar ile hassas gruptaki bireyler üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi.

BU PİRİNÇLER LİMİTLERİN ALTINDA ÇIKTI

Araştırma verileri, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve üretim hacmi sınırlı olan Tayland pirinci ile Fransa'nın Camargue bölgesinde üretilen yerel pirinç çeşitlerinde pestisit kalıntısının yok denecek kadar az seviyelerde olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan raporda, söz konusu çeşitlerde toprak yapısından kaynaklı doğal inorganik arsenik unsurlarına rastlandığı, ancak tespit edilen miktarların mevzuat sınırlarının çok altında kaldığı ve insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, pirinç tüketiminde pestisit maruziyetini en aza indirmek için şu hususlara dikkat çekiyor:

Kimyasal girdi kullanılmadan üretilen organik sertifikalı basmati ürünlerinin tercih edilmesi.

İthal ve konvansiyonel basmati yerine pestisit oranı düşük çıkan Tayland veya Camargue gibi alternatiflere yönelinmesi.

Pişirme öncesinde pirincin soğuk suyla iyice yıkanarak yüzeyde kalan yüzeysel maddelerin uzaklaştırılması.

Beslenme rutininde kinoa, bulgur ve mercimek gibi farklı bakliyat ve tahıl gruplarına yer verilerek çeşitlilik sağlanması.