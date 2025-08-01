26 yıl önce kurulan ve dar dokuma sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan Stilteks, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket için İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Stilteks Dar Dokuma Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davası kapsamında, 3 ay süreyle geçici mühlet verildi.

Mahkeme, konkordato sürecinde şirketin mali durumunu denetlemek üzere 3 uzman ismi geçici konkordato komiseri olarak atadı.

7 GÜNLÜK MÜHLET TANINDI

Ön inceleme ve tahkikat duruşması, geçici mühletin sona erme tarihi dikkate alınarak 16 Ekim 2025 saat 13.30’da yapılacak. Mahkeme ayrıca, alacaklılara 7 gün içinde konkordato talebinin reddini isteyebilme hakkı tanıdı.

AYLIK 15 MİLYON METREKARE ÜRETİME SAHİP

Stilteks, dar dokuma ve tekstil aksesuarları üretimiyle 1999 yılında faaliyetlerine başladı. İstanbul Hadımköy’deki 10.000 metrekarelik tesisinde, 150 dar dokuma makinesi ve yaklaşık 100 personelle aylık 15 milyon metre üretim kapasitesine sahip.

40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Şirket, özellikle mobilya, yatak, ayakkabı, terlik, çanta, aksesuar ve ambalaj sektörlerine yönelik ürünleriyle biliniyor. Yıllar içinde yurt içi satışlarının yanı sıra fuar katılımları sayesinde 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, ihracat taleplerine bağlı olarak ürün gamını da genişletti.