Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, hayatında yeni bir döneme adım attı. Altı yıldır birlikte olduğu nişanlısı Michael Polansky ile ilk çocuklarını kucaklarına alan Gaga, bebeğiyle birlikte Kuzey Kaliforniya’da görüntülendi. Çiftin bebeğinin adı, cinsiyeti ve doğum tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LADY GAGA BEBEĞİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Page Six’in doğruladığı habere göre Lady Gaga ve Michael Polansky, yeni doğan bebekleriyle birlikte objektiflere takıldı.

Gaga’nın bebeğini göğsüne bağlanan bir kanguru içerisinde taşıdığı görüldü. Çiftin bebeğiyle birlikte sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiği belirtildi.

SON AYLARDA GÖZLERDEN UZAKTI

Lady Gaga’nın son dönemde kamuoyu önünde daha az görünmesi de doğum haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

Şarkıcı, yaklaşık dokuz ay süren ve dünya genelinde 86 konser verdiği “The Mayhem Ball” turnesini nisan ayında tamamlamıştı. Turnenin ardından daha sakin bir hayatı tercih eden Gaga, mayıs ayında Los Angeles’taki bir etkinlikte, ağustos ayında ise Kuzey Kaliforniya’da bir hayranıyla fotoğraf çektirirken görülmüştü.

Gaga’ya yakın bir kaynak, şarkıcının uzun yıllardır yoğun çalışma temposu nedeniyle özel hayatından uzak kaldığını belirterek “Her şey yolunda” dedi.

“BİR SONRAKİ BAŞROLÜM OLSUN”

Gaga, daha önce verdiği röportajlarda anne olma isteğini açıkça dile getirmişti.

2025 yılında annelik hakkında konuşan şarkıcı, çocuklarının kendi kimliklerini ve hayatlarını keşfetmelerine izin vermek istediğini söylemişti. Gaga, “The Late Show With Stephen Colbert” programında ise annelik için “Umarım bu benim bir sonraki başrolüm olur” ifadelerini kullanmıştı.

TAŞIYICI ANNE İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Gaga’nın hamilelik sürecinin kamuoyuna yansımaması, bazı yabancı yayınlarda çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Bazı yayınlarda taşıyıcı anne ihtimali gündeme getirilse de Lady Gaga veya Michael Polansky tarafından bu konuda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu iddialar doğrulanmış bilgi olarak değerlendirilmiyor.

GAGA VE POLANSKY 2024’TE NİŞANLANMIŞTI

Lady Gaga ile Michael Polansky’nin ilişkisi 2019’da başladı. Çift, Mart 2024’te nişanlandı.

40 yaşındaki Gaga ile 42 yaşındaki Polansky, ilk çocuklarını kucaklayarak ilişkilerinde yeni bir döneme girmiş oldu.