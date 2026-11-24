Batı Londra'nın Hayes bölgesinde yaşayan Vishal Kumar Gandhi (40), Mayıs 2013 ile Mart 2025 arasında sahte öğrenim belgeleri kullanarak belediye vergisinden haksız yere muafiyet sağladı. Yaklaşık 12 yıl boyunca devam eden dolandırıcılık sonucunda 17 bin 880 euro değerinde vergi avantajı elde ettiği belirlendi.

Olay, Hillingdon Belediyesi'nin öğrenci vergi indiriminden yararlanan mülkleri incelemek amacıyla başlattığı denetimler sırasında ortaya çıktı. Kontrollerde Gandhi'nin hem kendisinin hem de ev arkadaşlarının eğitim gördüğünü kanıtlamak için sunduğu belgelerde usulsüzlükler tespit edildi.

İngiltere'de tam zamanlı öğrenciler, gerekli kayıt belgelerini sunmaları halinde belediye vergisinden tamamen veya kısmen muaf tutulabiliyor. Gandhi'nin ise bu uygulamadan yararlanmak için yıllarca sahte belgeler kullandığı ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, CEZASI BELLİ OLDU

Belediye müfettişlerinin topladığı delillerle yüzleşen Gandhi, suçunu kabul etti. Mahkeme sürecinde pişmanlık duyduğu ve karar açıklanmadan önce borcunu ödemeye başladığı da belirtildi.

Mahkeme, Gandhi'ye 12 ay süreyle ertelenmiş 24 haftalık hapis cezası verdi. Ayrıca 140 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına ve alkol kontrolüne tabi tutulmasına karar verildi.

Gandhi'nin yalnızca haksız yere elde ettiği 17 bin 880 euroyu değil, buna ek olarak yaklaşık 184 euro mağdur tazminatı ve belediyenin 10 bin 720 euro tutarındaki mahkeme masraflarını da ödemesi gerekiyor. Böylece toplam ödeme yükümlülüğü yaklaşık 28 bin 800 euroya ulaştı.

Hillingdon Belediye Meclisi'nin mali işlerden sorumlu üyesi Eddie Lavery, olayın bilinçli ve uzun yıllara yayılan bir dolandırıcılık olduğunu belirterek failin adalete teslim edilmesinin önemine dikkat çekti.

Lavery, vergi indirimlerinin en fazla mali desteğe ihtiyaç duyan kişiler için oluşturulduğunu vurguladı. Bu tür uygulamaların kötüye kullanılmasının kamu kaynaklarına zarar verdiğini ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilerin işlemlerine ayrılması gereken zamanı boşa harcadığını ifade etti.

Belediyenin vergi sistemini dolandırmaya çalışanlara karşı yasal çerçevede en sıkı önlemleri almaya devam edeceğini belirten Lavery, mümkün olan durumlarda ortaya çıkan masrafların da sorumlulardan tahsil edileceğini söyledi.