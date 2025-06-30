Kolombiya futbolunun köklü kulüplerinden Independiente Santa Fe, 2025 BetPlay I Ligi şampiyonu oldu. Finalin ikinci ayağında Independiente Medellín’i deplasmanda 2-1 mağlup eden “El León”, tarihi zaferini ilan ederken, gecenin kahramanı ise 40 yaşındaki Hugo Rodallega oldu. Deneyimli forvet, attığı golle takımını zafere taşırken, gözyaşlarıyla hafızalara kazındı.

ELEŞTİRİLDİ, YILMADI, KAHRAMAN OLDU

Rodallega, 2023 yılının ortasında Santa Fe’ye transfer olduğunda bazı taraftarlar tarafından eleştirildi. “Kritik anlarda ortada yok”, “rakip oyuncularla fazla samimi” gibi yorumlara maruz kalan tecrübeli oyuncu, zamanla performansını artırarak ligin en skorer ismi haline geldi. 16 gollük sezon performansıyla şampiyonlukta başrol oynadı.

ZORU SEVER: FİNALDE SAHALARI TERK ETMEDİ

Finalin ilk maçında golsüz beraberlikle ayrılan Santa Fe, ikinci maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi bildi. Harold Santiago Mosquera’nın golüyle eşitliği sağlayan takımın son sözü ise, müthiş bir acıya rağmen sahayı terk etmeyen Rodallega'dan geldi. Sağ üst adalesinden sakatlık yaşayan oyuncu, ağlayarak sahada kaldı ve 80. dakikada Edwar López’in ortasında ağlara gönderdiği pasla şampiyonluk golünü attı.

78. dakikada yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşları içinde ağlamaya başlayan Hugo Rodallega sekerek devam ettiği oyunda 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü attı.

20 YIL SONRA GELEN ZAFER: GERİDE BİR MİRAS BIRAKTI

Kariyerine 2005’te Kolombiya U20 Milli Takımı’nın yıldızı olarak başlayan Rodallega, o dönem Messi ile karşılaştırılmasının ardından medyanın sert eleştirilerine rağmen güçlü duruşunu sürdürdü. Kolombiya, Meksika, İngiltere, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde oynadı. Fakat profesyonel kariyerinin yalnızca ikinci lig şampiyonluğunu, 20 yıl sonra, Santa Fe ile elde etti. Rodallega bu sezon 26 maçta 16 gol atarak (final aşamasında sekiz maçta altı gol dahil) Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

GÖZYAŞLARIYLA GELEN GOL VE ANLAMLI SÖZLER

Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Hugo Rodallega, Santa Fe ile kazandığı tarihi şampiyonluğun ardından sakatlıkları, fedakarlığı ve geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Finalde yaşadığı duygusal anların perde arkası, yıldız oyuncunun kendi sözleriyle daha da anlam kazandı.

MAÇ ÖNCESİNDEN BERİ AĞRILARLA OYNADI

Rodallega, yaşadığı adale sakatlığının maçtan önce başladığını ve takım doktoruna oynamak istemediğini söylediğini açıkladı:

“Isınma sırasında kasığımda bir şey hissettim, doktora da söyledim. Aslında fikrim oynamamaktı ama sonra kendi kendime 'çıkmam, sonuna kadar oynayacağım' dedim. Sanki komutayı ben veriyorum gibi...”

Ayrıca burun kemiğinde kırık olduğunu da itiraf eden yıldız forvet, bu sakatlığın son grup maçında Millonarios’a karşı yaşandığını ama gizli tutulduğunu ifade etti:

“Septum kemiğimde kırık var, finalden sonra ameliyat olacağım. Ama bunu kimseye söylemedik. Çünkü iki final maçında da oynamak istiyordum. Bu bir savaş ve bunlar savaş yaraları. Artık bunları ortaya çıkarma zamanı geldi.”

FİNALDEN ÖNCE BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Final öncesinde takım arkadaşlarına futbolu bırakabileceğini söylediğini açıklayan Rodallega, kararının arkasında ailesi olduğunu ifade etti: “Oğlum bana hep mücadele etmeye devam etmemi söylüyor. Takım arkadaşlarıma şampiyon olursak bırakırım demiştim ama şimdi ne olacağını bilmiyorum. Belki gençlere yol açmak gerekir, ama ailem henüz bırakmamı istemiyor.”

KULÜP BAŞKANIYLA GELECEK PLANLARI

Caracol Radio’ya verdiği röportajda, kulüp başkanı Eduardo Méndez ile altyapı hakkında da görüşmeler yaptığını anlatan Rodallega, gelecekte kulüp için daha geniş bir rol üstlenebileceğinin sinyalini verdi:

“Başkanla sadece bugünü değil, geleceği de konuştuk. Altyapıya sık sık uğruyorum çünkü oğlum da orada. Orada çok yetenekli gençler var. Onlara güvenmek, profesyonel takıma entegre etmek gerekiyor.”