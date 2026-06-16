İBB Davası’nın dünkü duruşmasında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin savunmasını yaptı. Çetin, “40 yaşlarında, oğlum yaşında elinde tesbih sallayan bir savcı bana ‘Gel bakalım Taner’ dedi, ‘Sen 64 yaşına gelmişsin. Buradan çıkamazsın. Zaten senin suçların sabit. Buradan çıkma şansın yok’ diyerek başladığı savunmasını şöyle sürdürdü:



“İfade verdiğim makamda, bugün iddianamede yer alan ihalelerle, teknik süreçlerle veya iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili tek bir soru sorulmadı. Buna karşılık basında yer alan haberlerle paralel şekilde, özel hayatıma ilişkin, kırıcı ve yargılamayla ilgisi olmayan ifadelerle karşı karşıya kaldım. Psikolojik baskının dozu giderek arttı.”





“Bana gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberleri sordu. Kadın çalışma arkadaşlarımın isimlerini vererek son derece çirkin ifadeler kullandı. Ardından bana: “Sen ne mezunuydun?” diye sordu. Daha cevap vermeme fırsat vermeden: “İlkokul terk miydin, ortaokul terk miydin, neydin sen?” şeklinde konuşmaya başladı.



'EKREM'İN ZATEN DİPLOMASI YOK'



“Ben konuşmaya fırsat bulamadan devam ederek “Ekrem’in de zaten diploması yok. Laga luga hepsi. Böyle adamları buraya dolduruyor. Bir de bunlara yüksek maaş veriyor.. Gel itirafçı ol” dedi.





HSK'YA GÖREV ÇAĞRISI



Savunma yapan Taner Çetin’in sözleri üzerine İmamoğlu söz aldı ve “Göğsünde tespih sallayan savcı utanç verici. HSK sessiz kalmasın” dedi.





