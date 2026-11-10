ABD'nin New York kentinde bir evin dolabında yaklaşık 40 yıl boyunca saklanan tablo, ortaya çıktığında sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü ressam Georgia O'Keeffe'e ait olduğu belirlenen eserin açık artırmada 3 milyon dolara (yaklaşık 150 milyon lira) kadar alıcı bulması bekleniyor. Yıllarca kürk mantoların arkasında bekleyen tablonun ortaya çıkış hikâyesi ise en az değeri kadar dikkat çekti.

Tablonun varlığını yıllarca kimse bilmedi

Olay, New York'un East Village bölgesindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Rhode Island'da yaşayan Betsy isimli kadın, yaşlı teyzesinin evini düzenlemesine ve sağlık desteği alabilmesi için hazırlık yapmasına yardım ettiği sırada beklenmedik bir keşifte bulundu.

Teyzesi, evin dolabında ünlü ressam Georgia O'Keeffe'e ait bir tablonun bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine dolaptaki eşyaları karıştıran Betsy, onlarca paltonun arkasında eski bir ahşap kutu buldu. Kutunun içinden çıkan tablonun, yıllardır sanat dünyasında nerede olduğu bilinmeyen eserlerden biri olduğu anlaşıldı.

Bir davetlinin bakışları yüzünden dolaba kaldırmış

1930 yılında yapılan ve Near Abiquiu, New Mexico I adını taşıyan tablo, 1963 yılında sanatçının Manhattan'daki temsilcisi Downtown Gallery'den 3 bin 800 dolara satın alınmıştı. Eser, sahibine yüksek lisans mezuniyeti dolayısıyla annesi tarafından hediye edilmişti.

Tablo, 1980'li yılların ortalarına kadar evin duvarında asılı kaldı. Ancak teyzesinin evinde düzenlenen bir briç oyunu sırasında bir davetlinin tabloya gereğinden fazla ilgi gösterdiğini fark etmesi üzerine kadın tedirgin oldu. Eserin dikkat çekmesini istemeyen kadın, tabloyu orijinal kutusuna yerleştirerek dolaba kaldırdı.

Böylece tablo, kürk mantoların arkasında yaklaşık 40 yıl boyunca saklı kaldı. Üstelik eser, bu süre boyunca ailenin diğer üyelerinin de dikkatinden uzak kaldı.

3 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor

Georgia O'Keeffe'in 1930 yılında yaptığı yağlı boya tablo, 10'a 24 inç ölçülerinde. New Mexico'nun kendine özgü manzarasını yansıtan eser, sanatçının bölgeye duyduğu ilgiyi ve kariyerinde önemli yer tutan doğa temalarını ortaya koyuyor.

Christie's müzayede evinin uzmanları tarafından incelenen tablonun orijinal olduğu doğrulandı. Eserin, 17 Kasım 2026'da New York'ta düzenlenecek 20. Yüzyıl Akşam Satışı kapsamında açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon dolar değer biçilen tablo, satış öncesinde 7-17 Kasım tarihleri arasında Rockefeller Center'da ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

1963 yılında 3 bin 800 dolara satın alınan eserin, onlarca yıl boyunca bir dolapta saklandıktan sonra milyonlarca dolarlık açık artırmaya çıkması dikkat çekti.