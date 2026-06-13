Güney Galler’deki Rhymney Vadisi’nde yer alan Troedrhiwfuwch köyünün kökenleri, 1850’li yıllara, bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçilerin yerleşmesine dayanıyor. Yaklaşık 100 sıra evden oluşan bu yerleşim birimi; okulu, kilisesi, dükkanları ve barlarıyla bir dönem yaklaşık 600 sakine ev sahipliği yapan canlı bir topluluktu.

1985 YILINDAKİ ZORUNLU TAHLİYE KARARI

Köyün arkasında yükselen dağın jeolojik olarak istikrarsızlaşması ve hareket etmeye başlaması, büyük bir heyelan riskini beraberinde getirdi. Bölge sakinleri, geçmişte Galler'de yaşanan Aberfan felaketine benzer bir trajediyle karşılaşmamak adına endişe duydu.

Galler basınında yer alan bilgilere göre, dağ kayması tehdidinin ciddiyet kazanması üzerine 1985 yılında köydeki tüm nüfus başka bölgelere tahliye edildi.

YOK OLAN KÖYDEN GERİYE KALAN YAPILAR

Tahliyenin üzerinden geçen kırk yıla rağmen, bölgedeki evlerin büyük kısmı yıkılmış olsa da bazı yapılar günümüze ulaşmayı başardı. Ana yol üzerinde yer alan eski postane ve Chapel Caddesi’ndeki bir kır evinin yanı sıra, dağ yamacında tek başına ayakta kalan üç yatak odalı bir konut dikkat çekiyor.

"2 Lawrence Terrace" adresinde bulunan bu mülk, köyün sosyal geçmişine dair kalan az sayıdaki somut bağdan biri olarak kabul ediliyor.

35 BİN STERLİN BAŞLANGIÇ FİYATIYLA SATIŞTA

Daily express'te yer alan habere göre, geçmişte birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğun merkezinde yer alan bu konut, Paul Fosh Auctions tarafından 35.000 Sterlin (£) rehber fiyatla açık artırmaya çıkarıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ihale süreci, 23-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Müzayede evinden Sean Roper, mülke dair şu bilgileri paylaştı:

"Bu satış, bir zamanlar 600’den fazla insanın yaşadığı ve artık var olmayan bir toplulukla gerçek bir bağ sunuyor. Diğer tüm yapılar ortadan kalkarken bu üç yatak odalı evin nasıl ayakta kaldığı bir gizem unsuru olsa da mülk, çevredeki kırsal ve dağ manzarasına hakim bir konumda bulunuyor."

KONUTUN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ

Yamaçta tek başına konumlanan gayrimenkulün fiziksel yapısı ve mevcut donanımı şu şekildedir:

Zemin Kat: İki adet oturma odası, mutfak ve banyo.

Üst Kat: Üç adet yatak odası.

Dış Alanlar: Ön bahçe ve arka avluda yer alan müştemilatlar.

Teknik Özellikler: Konutta doğalgazlı merkezi ısıtma sistemine (test edilmemiş durumdadır) ve kısmi PVC çift cam donanımına yer verilmiştir.