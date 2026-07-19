Son yıllarda küresel ısınma ve kuraklık haberleriyle gündeme gelen göl, bu sene ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar sebebiyle son 40 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı. Su miktarındaki bu rekor artış, gölde geleneksel yöntemlerle yapılan tuz hasadının 40 yıl sonra ilk kez tamamen durmasına neden oldu.

"BU MEVSİMDE ÇATIR ÇATIR TUZ ÇIKARIRDIK"

Palas Mahallesi muhtarı Ahmet Zengin, göldeki su seviyesinin kırk yıldır ilk kez bu boyuta ulaştığını belirterek mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"40 yıldır göl ilk kez böyle bir su görüyor. Yetkililerin su kanallarını temizlemesi ve Bünyan ilçesinden gelen akıntıların da etkisiyle gölümüz tamamen canlandı. Normal şartlarda bu mevsimde 'helik' adı verilen tahta ayakkabılarımızı giyer, göle girer ve çatır çatır tuz çıkarırdık. Ancak şu an havuzlar diye adlandırdığımız göletlerin tamamı su altında kaldı. Bu şartlarda tuz çıkarılma olasılığı en fazla yüzde 20-30 civarında. Bu sene tuzdan ümidimizi kestik, 40 yıl sonra ilk kez bu yıl tuz hasadı yapamayacağız."

TUZDAN KAYBETTİLER, TARIMDAN KAZANDILAR

Tuz üretiminin durması bölge ekonomisi için bir kayıp gibi görünse de, yağışların getirdiği bolluk yerel halkı başka bir yönden sevindirdi. Kurak geçen yılların ardından toprakların suya doyması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahalleliye derin bir nefes aldırdı. Bölge sakinlerinden 18 yaşındaki Yusuf Koçer, "Bu seneki yağışlardan çok memnunuz. Her taraf kuraklıktan kavruluyordu, şimdi ise her yer yeşerdi. Evet, bu sene göl çok sulu olduğu için tuzumuz olmayacak; tuzdan kaybettik ama arazilerimiz çok iyi sulandığı için tarımdan fazlasıyla kazandık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

KUŞ CENNETİ YENİDEN CANLANDI

Tuzla Gölü, sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda 1993 yılından beri birinci derece doğal SİT alanı ve Türkiye'nin önemli Ramsar (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar) bölgelerinden biri. Kuşların göç yolları üzerinde yer alan ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bu eşsiz ekosistem, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte adeta küllerinden doğdu. Muhtar Zengin, sulak alanın genişlemesiyle birlikte bölgedeki biyoçeşitliliğin arttığını vurgulayarak, "Gölümüz canlanınca kuş türleri de burada hızla üremeye başladı. Özellikle flamingoların sayısı gözle görülür şekilde çoğaldı. Doğaseverler ve kuş gözlemcileri için harika bir manzara oluştu" dedi.