Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün için dikkat çeken bir uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "bölgemizde 40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm" ifadeleri kullanılırken, yüksek kesimlerde sıcaklığın -24 dereceyi bulacağı vurgulandı.

"PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür tüm yurdu etkisi altına alan ve artarak devam eden kar yağışı, ilimizde de etkisini sürdürmektedir.

Kar yağışı nedeniyle meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarca alınmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde etkili olan kar yağışının, 24.02.2025 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin edilmektedir.

"40 YILDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Meteorolojiden yapılan önemli bir uyarıya göre; 21 Şubat 2025 Cuma (bugün) akşam saatlerinden itibaren bölgemizde 40 yılda bir görülen meteorolojik izoterm nedeniyle hava sıcaklığının ilimizin sahil kesiminde -7, tüneller bölgesinde -13, yüksek kesimlerde ise -24 dereceyi bulacağı, hava sıcaklığının eksi derecelere inmesiyle aşırı don ve buzlanma meydana geleceği belirtilmiştir.

Bölgemiz için olağan üstü olan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, Ordu Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Vali Muammer Erol’un başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılmış ve kar yağışının, aşırı don ve buzlanmanın vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi kararlar alınmıştır.

TEDBİRLER SIRALANDI

Bu kapsamda;

1- 21.02.2025 Cuma günü akşam saat 19.00’dan itibaren, 22.02.2025 Cumartesi sabah saat 09.00’a kadar ilimiz genelinde: zincirsiz araçların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Bu konuda güvenlik ve trafik ekipleri gerekli önlemleri alacaktır.

2- İlimiz Çambaşı Yaylası yolu, Mesudiye-Topçam yolu, Ünye-Akkuş-Niksar yolu ile Boztepe mesire alanına ulaşımı sağlayan yol; 21.02.2025 Cuma saat 19.00’dan 22.02.2025 Cumartesi günü sabah saat 10.00’a kadar gidiş ve dönüş olarak trafiğe kapatılacaktır. Bu konuda güvenlik ve trafik ekipleri gerekli önlemleri alacaktır.

3- Buzlanma ve don olaylarına karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları tedbirlerini almış olup, can ve mal kayıplarını önlemek adına gerekli duyurular yapılarak vatandaşlarımız uyarılacaktır.

4- Yoğun kar yağışı devam ettiği süreçte karayolunda denetimler artırılarak, zincirsiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir.

5- İlimiz genelinde; motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışları, 22 Şubat 2025 Cumartesi ve 23 Şubat 2025 Pazar günü tedbiren yasaklanmıştır.

6- Kar yağışının etkili olduğu ve ulaşımın aksaması halinde, yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın iaşe ihtiyaçları (sıcak çorba, su vb.) Kızılay tarafından karşılanmak üzere gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

7- Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizce; başta sağlık tesisleri, kritik öneme haiz tesisler olmak üzere şehir içi yollardaki ulaşımı sağlamak üzere gerekli yol açma ve tuzlama çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir.

8- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza; kötü hava şartları nedeniyle karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli uyarı ve bilgilendirme yapılacaktır.

Ordu Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz:

• Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması,

• Zaruret ve acil durum olmadıkça özel araç kullanılmaması,

• İhtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması,

• Zincir takılı olmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması,

• Özel sektör kuruluşlarının, personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması,

• Soğuk kış gününde aç kalan kuşlar ve sokak hayvanlar için evlerin kapısına, penceresine yem ve su bırakılması,

İlgililere, vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."