Yıllardır bölgede bir efsane olduğu düşünülen mersin balığıgiller ailesine mensup 'domuz burun' lakaplı balık yakalandı. 40 yıldır avcıların ve balıkçıların elinden ustalıkla kaçmayı başaran 'domuz burun' bölgede kendilerine 'Nehir Canavarı Maceraları' ismini verene genç ekip tarafından yakalandı. Ekibin üyesi olan 19 yaşındaki Nick McCabe tarafından yakalanan balık zarar verilmeden yeniden doğaya salındı.

DEVASA BALIĞI GENÇLER YAKALADI

Efsane sayılmaya başlayan mersin balığı yaklaşık olarak 40 yıldır avcılar ve balıkçılardan kaçmayı başarıyordu. Boyu 3 metreye ulaşan ve ağırlığı yaklaşık olarak 295 kilogramı bulan 'domuz burun' yakın zamanda Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde yakalandı. 'Nehir Canavarı Maceracıları' isimli genç keşif ekibi tarafından bulunan ve yakalanan balığın fotoğrafları çekilip doğal yaşamını gözlemlemek adına çip takıldıktan sonra balık doğal yaşamına bırakıldı.

Balığı yakalayan ekipten 19 yaşındaki genç Nick McCabe oldu. Ekipte Mersin Balığı Fısıldayıcısı olarak anılan Nick bir balık yakalayıp getirdiğinde balığa çip takılıyor. Etiketlenen balıklar yeniden doğaya salınıyor. Efsanelerin yakalanamadığını söylediği mersin balığını yakalamak için ekip turistleri balık arama avına çıkarıyor.

Fotoğraf: Zoo Land

Lilluett'te Fraser Nehri'nde yakalanan mersin balığı ile birlikte efsane sona ermiş oldu. Nick bir anda yerel karamana dönüşürken mersin balığı da incelemeye alındı. Burnu yüzünden 'domuz burun' lakabını alan mersin balığının yaralanma sebebiyle burnunun bu hale geldiği söyleniyor. 80 yaşında olduğu tahmin edilen mersin balığının yakalanıp bırakıldıktan sonra yakın zamanda hayatını kaybettiği de bilinenler arasında.