Hintli madencilik üreticisi Lloyds Metals & Energy, Papua Yeni Gine'deki tarihi Panguna bakır madenini yeniden faaliyete geçirme çalışmalarına başlama izni aldı. Kararla birlikte, küresel piyasalarda arz sıkıntısı yaşanan bir dönemde 160 milyar dolar değerindeki bakır ve altın rezervi yeniden üretime açılacak.

PANGUNA MADENİNİN REZERV DEĞERİ NE KADAR?

Devlet şirketi Bougainville Minerals ortaklığıyla yürütülecek projede madenin 5,3 milyon ton bakır ve 19,3 milyon ons altın rezervine sahip olduğu belirlendi. Elektriklenme ve teknoloji yatırımları nedeniyle küresel bakır talebinin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde alınan karar, projenin küresel pazardaki önemini artırdı. Lloyds Genel Müdürü Rajesh Gupta, çalışmaların henüz keşif aşamasında olduğunu belirterek kesin maliyet ve takvim tahmininde bulunmak için erken olduğunu bildirdi.

RUHSAT SÜRECİ VE PİYASA ETKİSİ NASIL GELİŞTİ?

Hükümetin haziran ayında önceki ruhsat sahibinin arama lisansını iptal etmesinin ardından bölge için 25 yıllık yeni madencilik imtiyazı tanımlandı. Londra Metal Borsası'nda rekor seviyelere yakın seyreden bakır fiyatları ve piyasadaki kısa vadeli arz yetersizliği, tesisin yeniden ekonomiye kazandırılma sürecini hızlandıran ana etken oldu.