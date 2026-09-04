Hindistan merkezli demir cevheri üreticisi Lloyds Metals & Energy Ltd., Papua Yeni Gine'de yaklaşık 40 yıldır kapalı olan Panguna bakır madeninin faaliyetlerini yeniden başlatma çalışmalarına başlama izni aldı.

Bloomberg'in haberine göre, madencilik ruhsatı devlete ait Bougainville Minerals Ltd. şirketinde bulunurken, Lloyds projede "onaylanmış kalkınma ortağı" sıfatıyla yer alıyor.

Küresel elektrifikasyon eğiliminin bakır talebini artırdığı bir dönemde hayata geçirilen projede, madende kalan rezerv miktarı 5,3 milyon ton bakır ve 19,3 milyon ons altın olarak hesaplanıyor. Mevcut piyasa fiyatları üzerinden bu rezervin toplam değerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

SÜREÇ İNCELEME AŞAMASINDA

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Lloyds Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Gupta, Panguna projesinin şirket açısından olumlu bir gelişme olduğunu ancak sürecin henüz inceleme aşamasında ilerlediğini kaydetti. Gupta, mevcut aşamada takvim ve maliyetlere dair kesin bir öngörü paylaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

RUHSAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

Papua Yeni Gine hükümeti, Avustralya borsasında kote olan Bougainville Copper Ltd. şirketinin bölgedeki arama ruhsatını iptal etmesinin ardından Haziran ayında 25 yıllık işletme ruhsatını Bougainville Minerals'a devretti. Hükümetin, yüzde 50'si Bougainville Minerals'a ait olmak üzere Bougainville Copper şirketinde toplam yüzde 74 oranında hisse kontrolü bulunuyordu.

Yeni lisanslama süreçlerinin tamamlanma süresi ve toplam proje maliyeti henüz netleşmedi.