Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 40 yıldır yankılanan 52 hertz frekansındaki gizemli ses dalgası bilim insanları tarafından inceleniyor. Bilinen hiçbir balina türü tarafından kullanılmayan bu yüksek frekans, deniz biyolojisindeki yerleşik iletişim teorilerini tamamen sarstı.

ASKERİ SİSTEMLER TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Söz konusu ses sinyali, ilk olarak 1989 yılında Woods Hole Okyanusbilim Enstitüsü araştırmacıları tarafından kaydedildi. Aralık 1992'de ise Whidbey Adası Deniz Hava Üssü'nde teknisyen olan Joe George, denizaltıları izlemek için kurulan Ses Gözetleme Sistemi (SOSUS) vasıtasıyla aynı alışılmadık frekansı tekrar raporladı.

Deniz kuvvetlerinin gizliliğini kaldırdığı kayıtlar üzerinde yapılan titiz incelemeler, okyanusta her mevsimde yalnızca tek bir kaynaktan bu sesin yayıldığını gösterdi. "52 hertz mavisi" adı verilen ve "en yalnız balina" olarak tanınan bu canlı, normal balina türlerinden çok daha yüksek bir perdeden şarkı söylüyor.

DİĞER BALİNALAR DUYABİLİYOR AMA EŞLİK EDEMİYOR

Mavi balinalar ile oluklu balinaların büyük kısmı 10 ila 40 hertz arasındaki frekanslarda iletişim kuruyor. Cornell Üniversitesi'nden Christopher Clark, gizemli canlının tipik bir mavi balina şarkısının özelliklerini taşıdığını, diğer balina türlerinin bu sesi duyabildiğini ancak bu kadar yüksek bir perdeden cevap veremediklerini belirtti.

Uzmanlar, bu durumun nedenine dair farklı teorileri masaya yatırdı. Sesi çıkaran canlının işitme engelli bir mavi balina olabileceği ihtimali değerlendirilirken, çağrı kalıplarının korunması nedeniyle bu tez tam olarak doğrulanamıyor.

MELEZ BALİNA İHTİMALİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmacılar, okyanustaki bu benzersiz sesin mavi balina ile oluklu balina (fin balinası) ortaklığından doğan bir melezden kaynaklanabileceğini tahmin ediyor. NOAA bünyesinde çalışan deniz biyoloğu Aimee Lang, okyanus koşullarının değişmesiyle birlikte popülasyonların izole olduğunu ve bu durumun melez türlerin oluşumunu tetiklediğini ifade etti.

Okyanus havzalarında binlerce kilometre yol kat edebilen ve bir jet motorundan daha yüksek olan 188 desibellik balina şarkıları, derin denizlerdeki iletişim ağını şekillendiriyor. Bilim insanları, 40 yıldır aralıksız süren 52 hertzlik bu şarkının arkasındaki gizli kalıpları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.