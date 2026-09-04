Bilimsel adı Lontra provocax olan ve bir tür su samuru olan huillín, bölgede 1980'li yıllardan bu yana neredeyse kaybolmuş kabul ediliyordu. 2019'dan itibaren zaman zaman görüldüğüne ilişkin kayıtlar bulunsa da son haftalarda elde edilen bulgular, hayvanın bölgeye yeniden yerleşmeye başladığına işaret ediyor.

İZLERİ NEHİR KIYISINDA BULUNDU

Parkın koruma ekipleri ve görevlileri, Río Grande çevresindeki çalışmalarda ayak izleri, dışkı, beslenme kalıntıları ve yuva olabilecek alanları incelemeye başladı. Bölgede yaşayanların, balıkçılık rehberlerinin ve turizm çalışanlarının verdiği bilgiler de ekiplerin araştırmalarını belirli noktalara yoğunlaştırmasına yardımcı oldu.

Huillín, Arjantin ve Şili'nin güneyindeki nehir ve göllerde yaşayan yerli bir su samuru türü. Kuyruğuyla birlikte uzunluğu 1,30 metreye, ağırlığı ise 8 ila 15 kilograma ulaşabiliyor. Koyu kahverengi ve sık kürke sahip hayvanın perdeli ayakları hızlı yüzmesini sağlarken hassas bıyıkları bulanık sularda avlarını bulmasına yardımcı oluyor.

Beslenmesinde nehir yengeçleri, yerli balıklar ve yumuşakçalar önemli yer tutuyor. Huillín'in yaşam alanı konusunda oldukça seçici olması ise dönüşünü daha önemli hale getiriyor. Tür, temiz su kaynaklarına ve kıyılarda saklanabileceği yoğun bitki örtüsüne ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yeniden görülmesi, bölgedeki su ekosisteminin durumuna ilişkin olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

NESLİ KRİTİK TEHLİKE ALTINDA

Huillín geçmişte kürkü için yoğun şekilde avlandı. Bunun yanında nehir ve göl kıyılarındaki yaşam alanlarının bozulması, su kirliliği ve Amerikan vizonu gibi istilacı türlerin yayılması popülasyonunun ciddi şekilde azalmasına yol açtı. Arjantin'de tür kritik tehlike altında kabul ediliyor.

Yetkililer şimdi huillín'in Los Alerces'e kalıcı olarak dönüp dönmediğini anlamak için farklı noktalardaki izleri takip ediyor. Amaç, hayvanların kullandığı alanları ve olası yuvaları belirleyerek yeniden yerleşme sürecini koruma altına almak.

Ziyaretçilerden de nehirlere ve göllere çöp bırakmamaları, yalnızca izin verilen alanlarda ateş yakmaları ve parka evcil hayvan getirmemeleri isteniyor. Özellikle köpek ve kedilerin huillínlere saldırabileceği veya hastalık bulaştırabileceği belirtiliyor. Dört yıl önceki tekil gözlemlerden farklı olarak son bulguların süreklilik göstermesi, uzmanların türün bölgede yeniden tutunabileceğine yönelik beklentisini güçlendiriyor.