ABD Hava Kuvvetleri'nin geliştirdiği AGM-181A Long Range Stand Off (LRSO) füzesi, ülkenin yeni nesil nükleer seyir füzesi olarak görev yapmaya hazırlanıyor. Raytheon tarafından geliştirilen sistem, yaklaşık 40 yıldır hizmette bulunan AGM-86B füzesinin yerini alacak ve modern hava savunma sistemlerini aşabilecek şekilde tasarlanıyor.

LRSO, hedef bölgeye yaklaşmadan çok uzun mesafelerden fırlatılabiliyor. Düşük görünürlük (stealth) özellikleri sayesinde gelişmiş radar ağlarından kaçınarak stratejik hedeflere ulaşması hedefleniyor. Füzenin B-52 Stratofortress ve yeni nesil B-21 Raider bombardıman uçaklarına entegre edilmesi planlanırken, ABD'nin nükleer caydırıcılık kapasitesinin önemli unsurlarından biri olması bekleniyor.

ESKİ FÜZENİN YERİNİ ALACAK

AGM-181A, 1980'li yıllardan bu yana kullanılan AGM-86B'nin yerine geliştiriliyor. Yeni füzenin, gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı daha yüksek hayatta kalma kabiliyeti sunması ve uzun menzilli hassas taarruz gerçekleştirmesi amaçlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri, sistemin 2030 yılı civarında operasyonel hale gelmesini hedefliyor.

Raytheon'un yürüttüğü geliştirme programı kapsamında çok sayıda uçuş testi gerçekleştirildi. Üretim aşamasına geçilmesine yönelik kararın 2027 yılında verilmesi planlanırken, programın test sürecinde B-52 bombardıman uçaklarının sınırlı kullanılabilirliği nedeniyle bazı gecikmeler yaşadığı belirtiliyor.

NÜKLEER CAYDIRICILIĞIN PARÇASI OLACAK

LRSO, ABD'nin kara konuşlu kıtalararası balistik füzeler, nükleer denizaltılar ve stratejik bombardıman uçaklarından oluşan nükleer üçlüsünün hava ayağını güçlendirmek için geliştiriliyor. Uzmanlara göre yeni füze, modern hava savunma ağlarını aşabilecek kabiliyeti sayesinde ABD'nin uzun vadeli caydırıcılık stratejisinde önemli rol üstlenecek.