Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli ile oyuncu ve yazar Görkem Yeltan arasında 40 yıldır süren manevi baba-kız bağı resmiyet kazandı. Zor günlerinde bir an olsun yanından ayrılmayan Yeltan'ı evlat edinmek isteyen Güreli'nin açtığı dava sonuçlandı. İstanbul Aile Mahkemesi, talebi kabul ederek Görkem Yeltan'ın resmen Mehmet Güreli'nin kızı olmasına karar verdi.

YOLLARI 9 YAŞINDAYKEN KESİŞTİ

Sabah'tan Armağan Yıldız'ın haberine göre; İkilinin yolları, Görkem Yeltan henüz 9 yaşındayken kesişti. Eğitim hayatı için İstanbul'a gelen Yeltan, Mehmet Güreli'nin yakın çevresi aracılığıyla onunla tanıştı. O yıllarda başlayan bağ, zaman içinde yalnızca aile ilişkisine değil, sanat alanındaki ortak çalışmalara da dönüştü.

MANEVİ BABASINI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Güreli'nin en büyük destekçisi yine Görkem Yeltan oldu. Tedavi sürecinde manevi babasını yalnız bırakmayan Yeltan, refakatçilikten resmi işlemlere kadar tüm süreçlerde Güreli'nin yanında yer aldı.

EVLAT EDİNMEK İSTEDİ

Bu süreçte duygusal bir karar alan Mehmet Güreli, hastanede Görkem Yeltan'a kendisini resmen evlat edinmek istediğini söyledi. Yeltan'ın bu teklifi kabul etmesinin ardından Güreli, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evlat edinme davası açtı.

40 YILLIK MANEVİ İLİŞKİ RESMİLEŞTİ

Mahkemeye sunduğu dilekçede, Görkem Yeltan ile yaklaşık 40 yıldır baba-kız ilişkisi yaşadıklarını belirten Güreli, zor zamanlarında tüm bakımını üstlenen Yeltan'ın kendisi için öz evladından farksız olduğunu ifade etti. Dilekçede, Görkem Yeltan'ın eşinin de evlat edinme talebine onay verdiği bilgisi yer aldı.

İstanbul Aile Mahkemesi, dosyayı değerlendirdikten sonra evlat edinmeye engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığına hükmetti. Gerekçeli kararda, Görkem Yeltan'ın uzun yıllardır Mehmet Güreli'nin bakımını üstlendiği ve tarafların talebinin yasal şartları karşıladığı belirtilerek evlat edinme talebi kabul edildi. Böylece 40 yıllık manevi baba-kız ilişkisi hukuken de resmiyet kazanmış oldu.