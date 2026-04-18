ABD mobilya pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren SuperNova Furniture, 15 Nisan itibarıyla resmi makamlara iflas koruması için başvurdu. Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan şirket, özellikle son dönemde düşen satış hacmi ve yükselen maliyet baskıları nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Yapılan başvuruda şirketin varlıklarının 50 bin dolara kadar, toplam borç yükünün ise 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Mobilya ve ev eşyası sektöründeki durgunluk, 2026 yılının ilk çeyreğinde de etkisini hissettirmeye devam etti.

Verilere göre, sektör genelindeki satışlar Ocak ayında %0,31, Şubat ayında %0,27 ve Mart ayında %0,11 oranında gerileme kaydetti. 2025 yılından bu yana devam eden bu düşüş trendi, büyük ölçekli perakendecilerin nakit akışını olumsuz etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.

MOBİLYA SEKTÖRÜ NEDEN DARALIYOR?

Uzmanlara göre, mobilya sektöründe yaşanan daralma tek bir nedene dayanmıyor, aksine bir dizi ekonomik faktörün birleşimiyle tetikleniyor. Özellikle artan işçilik giderleri ve hammadde maliyetleri, üretim bandında ciddi bir baskı oluştururken, yüksek enflasyon da hem işletmelerin hem de tüketicilerin hareket alanını kısıtlıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde tüketicilerin mobilya gibi ertelenmesi mümkün olan harcamalardan kaçınması ise talep tarafındaki düşüşün ana kaynağı olarak gösteriliyor.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLADI

SuperNova Furniture, iflas koruma süreci boyunca operasyonlarını tamamen durdurmayacak. Şirket yönetimi, kârlı olan şubeleriyle hizmet vermeye devam ederken, zarar eden birimleri ve borç yapısını revize ederek finansal sürdürülebilirliği sağlamayı planlıyor. Bu hamle, şirketin pazardaki varlığını korumak adına attığı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.