Yaz aylarının vazgeçilmez serinliği cacık, sofralardaki yerini alırken, geleneksel tariflere alternatif arayanlar için yeni bir lezzet önerisi dikkat çekiyor. Son dönemde nane yerine tercih edilen kekik, sadece farklı bir aroma sunmakla kalmıyor, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor.

KEKİK YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDI

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bitkilerinden kekik, yoğurdun doğal ekşiliğiyle birleştiğinde cacığa yeni bir boyut kazandırıyor. Şeflerin ve sağlıklı yaşam tutkunlarının gözdesi haline gelen bu aromatik bitki, hem damakta iz bırakan bir tat hem de bağışıklığı destekleyici özellikler sunuyor.

Kekik, içerdiği timol ve karvakrol gibi bileşenlerle antibakteriyel etkiler gösterirken, sindirim sistemini destekleyici yönüyle de sofralara şifa getiriyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı ve fonksiyonel besinler tüketmenin önemine dikkat çekerken, cacıkta kullanılan kekikli tariflerin bu ihtiyaca yanıt verdiğini belirtiyor.

Evde denemek isteyenler için öneri ise basit. Taze kekik yapraklarını ince kıyarak veya az miktarda kuru kekik serpiştirerek cacığa eklemek yeterli. Bu küçük dokunuşla klasik bir yaz lezzeti, gurme bir tat haline dönüşebiliyor.