Parkeler zaman içinde cilalı ve parlak yapısını kaybederek matlaşmaya başlar. Bu parlaklığı kaybeden parkeleri ne kadar çok silerseniz silin dilediğiniz parlak görüntüyü yakalayamazsınız. Ya da en azından herkes bu şekilde düşünüyordu. Fakat temizlikçilerin sır gibi sakladığı bu yöntem sayesinde sizler de evin zeminine baktığınızda ışıl ışıl parkeler görebileceksiniz.

PARKELER AYNA GİBİ PARLAYACAK

Adeta bakınca yansımanızı göreceğiniz parlaklıkta parkeler için uzmanlar doğal yöntemleri öneriyor. Evin zemini estetik bir görüntüde olmadığında yeterli temizlik hissini ağlamadığını düşünüyorsanız o halde doğal yöntemler ile evlerinize hem daha yeni hem de daha temiz bir hava katabilirsiniz. Pratik temizlik önerileri içerisine yer alan doğal yöntemler evlerinizde ışıl ışıl bir parlaklık sağlarken parkelerinizi de erken yıpranmaya karşı korur.

Ahşap malzemeden yapılan parkelerin temizliğinde aşırı su kullanımından kaçınmak gerekiyor. Parkenin iç yapısına emilen su şişmeye neden oluyor. Bu da parkelerin çok daha hızlı şekilde bozulmasına yol açıyor. Ayrıca parke temizliğinde aşırı ser süngerler ve aşındırıcı güçlü kimyasallar kullanmak da parkelerin eski püskü ve soluk görünmesine yol açıyor. Bunun yerine doğal yöntemler tercih ederek parkelerin parlak ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

PARKELERİ PARLATAN DOĞAL KARIŞIM

Ağır kimyasallar kullanmadan evlerinizde temizliği ve parlaklığı sağlamanın püf noktası olan doğal yöntem bir karışım formunda karşımıza çıkıyor. Bu doğal karışım sayesinde parkeleri hem aşındırmadan temizler hem de ihtiyaç duyduğu parlaklığı kazanmasını sağlayabilirsiniz. işte malzemeleri ve uygulanışı ile parkeleri ışıl şışıl yapan doğal yöntem:

MALZEMELER

- 1 litre ılık su

- 1 çay bardağı beyaz sirke

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- Birkaç damla limon suyu

UYGULANIŞI

Parkeleri ışıl ışıl parlatmak için ilk olarak tüm malzemeleri bir temizlik kovasında iyice karıştırın. Ardından mikrofiber bir temizlik bezini karışıma batırın ve sıkın. Nemli kalan bez ile parkeleri iyice temizleyin. Sirke kirleri derinlemesine temizlemeye yardımcı olacaktır. Zeytinyağı parkelere canlı ve parlak bir görüntü kazandırırken limon suyu ise karışımın hoş bir koku bırakmasını sağlayacaktır. Karışımı düzenli şekilde kullanarak özellikle güneş gören odalarda mat görünümün kaybolduğuna şahit olabilirsiniz.