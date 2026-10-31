1986 yılında Bursa'da kurulan Özdemir Turizm ve Ticaret A.Ş., faaliyetlerini ağırlıklı olarak inşaat sektöründe sürdürdü. Şirket, kuruluş yeri Bursa olmasına rağmen yatırımlarını özellikle Balıkesir'de yoğunlaştırdı.

Özellikle Akçay, Altınoluk ve Küçükkuyu hattında konut projeleri geliştiren şirket, Edremit Körfezi ile Kaz Dağları arasında kalan tatil bölgelerinde çok sayıda inşaat çalışması gerçekleştirdi. Şirket, projelerini Özdemir İnşaat ve Yatırım (Özyatırım) markasıyla hayata geçirdi.

DEVAM EDEN İKİ PROJESİ BULUNUYOR

Altınoluk, Edremit ve Akçay'da farklı projelere imza atan şirketin 2024 ve 2025 yıllarında başladığı iki inşaat projesindeki çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Projelerden biri Güre'de 1.509 metrekarelik alanda inşa edilen 6 villadan oluşuyor. Diğer proje ise 5 bin 205 metrekarelik alanda toplam 48 daireyi kapsıyor.

Yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren şirket, borçlarını ödeme konusunda yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmek için mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 Ekim 2026 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Konkordato sürecinin denetlenmesi ve yürütülmesi amacıyla mali müşavir Tuncay Şimşek, hukukçu bilirkişi Murat Somuncuoğlu ve bağımsız denetçi mali müşavir Ahmet Dalyan komiser olarak görevlendirildi.

Mahkeme kararında alacaklıların da itiraz hakkı bulunduğu belirtildi. Buna göre alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle başvurarak konkordato koşullarının oluşmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecek ve talebin reddedilmesini isteyebilecek.

Şirketin konkordato başvurusuna ilişkin ön inceleme duruşmasının ise 20 Ocak 2027 tarihinde yapılacağı bildirildi.