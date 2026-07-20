İzmir merkezli süt ve süt ürünleri üreticisi Gürsüt, yaklaşık 1,5 yıl süren konkordato sürecini başarıyla tamamladı.

Şirket, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konkordato projesini onaylamasıyla mali yeniden yapılanma sürecini geride bıraktığını duyurdu.

GÜRSÜT KİME AİT?

1982 yılında Gürler Ailesi tarafından kurulan Gürsüt, uzun yıllardır süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını aynı zamanda Tire Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevini yürüten Kosat Gürler üstleniyor. Markanın kurucularından Muzaffer Gürler ise 2025 yılında yaşamını yitirmişti.

KONKORDATO SÜRECİ NEDEN BAŞLADI?

Finansal darboğaz ve nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaklaşık 1,5 yıl önce mahkeme kararıyla konkordato sürecine girmişti. Bu süreçte şirket, faaliyetlerini sürdürerek üretimini durdurmadan mali yapısını yeniden düzenlemeye odaklandı.

ŞİRKETTEN "YENİ DÖNEM" MESAJI

Konkordato sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, ekonomik dalgalanmalar ve sektörün karşı karşıya kaldığı finansal zorluklara rağmen üretimin kesintisiz devam ettirildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik dalgalanmaların ve sektörümüzü etkileyen finansal koşulların yaşandığı bu dönemde; üretim faaliyetlerimizi kesintiye uğratmadan, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyarak süreci büyük bir hassasiyetle yönettik. Mahkeme tarafından alınan tasdik kararıyla birlikte Gürsüt için yeni bir dönem başlamıştır. Köklü geçmişimizden aldığımız güç, üretime olan inancımız ve tüketicilerimizin markamıza duyduğu güvenle daha sağlam, daha güçlü ve daha umutlu adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

40 YILI AŞAN GEÇMİŞE SAHİP

Temelleri 1980'li yılların başında atılan Gürsüt, bugün yaklaşık 500 çalışanı, 15 bin metrekarelik entegre üretim tesisi ve Türkiye geneline yayılan dağıtım ağıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Konkordato sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirket, mali yapısını güçlendirerek yeni dönemde büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.