Türkiye'de 1986 yılında kurulan, hem iç piyasaya hem de Avrupa pazarına zeytin ürünleri sunan ve Manisa Akhisar'da fabrikası bulunan Baktat Zeytin, geçici konkordatonun ardından yeni bir sürece girdi.

İflastan önceki son çıkış olarak kabul edilen bu dönemde, Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete bir yıllık kesin mühlet tanındı.

YENİ KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme kararı doğrultusunda, şirketin mali yapısının toparlanması adına oluşturulan yeni konkordato heyetine şu isimler atandı:

-Hukukçu Hakan Yıldız

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Engin Dinçeli

-Serbest Muhasebeki Mali Müşavir Birol Aslan

ŞİRKET İÇİN YENİ KARARLAR ALINDI

Geçici mühlet süresince şirketin finansal durumunun düzeltilmesi amacıyla devreye sokulan tüm tedbir kararlarının uygulanmasına devam ediliyor. Bununla birlikte mahkeme, atanan üç konkordato komiserinin ücretlerinin doğrudan şirketin mal varlığından ödenmesini kararlaştırdı.

ALACAKLILAR İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Gelinen son aşamada, alacaklıların sınıflandırılmasıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle mahkeme, şimdilik bir alacaklılar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına hükmetti. Alacaklılar, bu kararla birlikte alacaklarını tahsil edebilmek için beklemek durumunda kalacak.