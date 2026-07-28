Küresel kakao fiyatlarındaki sert artış ve yükselen üretim maliyetleri çikolata sektörünü etkilemeye devam ediyor. Londra'nın en büyük premium çikolata üreticilerinden biri olarak kabul edilen Marasu’s Petit Fours, mali sıkıntıya girerek iflas koruma sürecine geçti. Şirketin yönetimi kayyuma devredilirken markaları rakip çikolata üreticisi L’Artisan du Chocolat tarafından satın alındı.

MARASU’S PETIT FOURS HANGİ MAĞAZALARA ÜRETİM YAPIYORDU?

1986 yılında pastacılar Rolf Kern ve Gabi Kohler tarafından kurulan şirket, 2006 yılında Prestat Group bünyesine katıldı. Londra’nın Park Royal bölgesindeki 2 bin 300 metrekarelik üretim tesisinde yılda 300 tondan fazla çikolata imal eden firma; Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi prestijli mağazaların ana tedarikçileri arasında yer alıyordu.

MARKALAR VE FİZİKSEL MAĞAZALAR HANGİ ŞİRKETE DEVREDİLDİ?

Şirkete kayyum atanması öncesinde varılan anlaşmayla Marasu’s ve grup bünyesindeki Prestat markaları, Polus Capital Management destekli L’Artisan du Chocolat firmasına satıldı. Devir işleminin ardından Prestat’ın Londra Piccadilly bölgesinde bulunan tarihi dükkanı kalıcı olarak kapatıldı. Şirketin faaliyetlerine bundan böyle sadece internet satışı üzerinden devam edeceği duyuruldu.

KRALİYET AİLESİ VE EDEBİYAT DÜNYASINDAKİ YERİ NEYDİ?

Geçmişi 1902 yılına dayanan Prestat markası, iki ayrı Kraliyet Tedarik Yetkisi’ne (Royal Warrant) sahipti. Müşterileri arasında Prenses Diana’nın da yer aldığı marka, İngiliz yazar Roald Dahl’ın eserlerine de ilham verdi. Kapatılan Piccadilly mağazasının, Dahl’ın "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" eserindeki şekerci dükkanının modeli olduğu biliniyordu. Şirket, 2003 yılında The Economist tarafından dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri olarak gösterilmişti.