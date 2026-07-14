ABD'nin köklü mobilya perakendecilerinden Georgia Furniture Mart, yaklaşık 40 yıllık faaliyetlerinin ardından tamamen kapanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Norcross ve Kennesaw kentlerindeki fiziksel mağazaların yanı sıra operasyonları destekleyen lojistik ve dağıtım merkezi de faaliyetlerine son verecek.

1986 yılında "Underpriced Furniture" ismiyle sektöre adım atan ve daha sonra Georgia Furniture Mart adını alan marka, kapanış sürecine girdi. Atlanta merkezli yayın kuruluşu WSB-TV'nin aktardığı bilgilere göre, şirketin kurucusu Michael Hall sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu yolculukta bizimle olan ve evlerini bize emanet eden herkese minnettarız. Bu dönem sona eriyor olabilir ancak kurduğumuz ilişkiler ve anılar bizimle kalacak."

Şirket, elde kalan stokları eritmek amacıyla 16 Temmuz itibarıyla her iki mağazasında geniş kapsamlı tasfiye indirimlerine başlayacağını bildirdi.

SEKTÖRDEKİ KRİZİN ARKASINDA KONUT PİYASASI VE MALİYETLER VAR

Sektör analistleri, mobilya perakendeciliğinde son dönemde artan kapanışların temelinde makroekonomik nedenler yattığına dikkat çekiyor. Konut piyasasındaki durgunluk, yüksek mortgage faizleri ve gayrimenkul fiyatları nedeniyle taşınma oranlarının düşmesi, yeni mobilya talebini doğrudan olumsuz etkiliyor.

Sektörel gelişmeleri değerlendiren uzmanların görüşleri ise şöyle şekilleniyor:

Maliyet baskısı ve enflasyon: Furniture Today Editörü Ray Allegrezza; yükselen gümrük tarifeleri, enflasyonist baskılar ve lojistik maliyetlerindeki artışın şirketlerin kâr marjlarını ciddi şekilde daralttığını belirtiyor.

Değişen tüketici talepleri: GlobalData Genel Müdürü Neil Saunders, tüketici alışkanlıklarındaki hızlı değişime ayak uyduramayan firmaların pazarda kalıcı olmakta zorlandığını ifade ediyor.

SON İKİ YILDA BİRÇOK MOBİLYA ZİNCİRİ KEPENK İNDİRDİ

Mobilya sektöründeki daralma yalnızca tek bir markayla sınırlı kalmadı. Sektör verilerine göre, son iki yıl içerisinde pazarın önemli oyuncuları benzer kararlar almak zorunda kaldı.

Kapanan / İflas Sürecine Giren Markalar

-Value City Furniture

-American Signature Furniture

-Circle Furniture

-Metro Mattress

-American Mattress

-5th Avenue Furniture

Sektör temsilcileri, konut satışlarında ve genel ekonomik göstergelerde kalıcı bir toparlanma yaşanmaması durumunda, mobilya perakendeciliği alanında yeni mağaza kapanışlarının ve iflasların devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor.