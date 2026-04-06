Türkiye’nin zeytin sektöründeki önemli markalarından olan BAKTAT Zeytincilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini başlattı. İCRA İŞLEMLERİNE DURDURMA KARARI VERİLDİ Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı. Ayrıca ihtiyati haciz ve tedbir uygulamaları da geçici süreyle durduruldu. Şirketin üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi. Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçildi. 1 TEMMUZ KRİTİK TARİH Konkordato sürecinde şirketin tüm işlemleri komiser heyeti denetiminde yürütülecek. 1 Temmuz 2026’da yapılacak duruşmada, BAKTAT için kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği netleşecek.

