Beşinci nesil savaş uçağı F-35 projesinde tarihi bir dönüm noktasına imza atıldı. Finlandiya merkezli savunma sanayii şirketi Patria, F-35 uçaklarının ön gövdeleri ile iniş takımı kapaklarının üretimine ve Pratt & Whitney üretimi F135 motorlarının montajına resmen başladı.

Bu gelişmeyle birlikte Patria, Lockheed Martin’in savaş uçakları için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında ön gövde üreten ilk sanayi ortağı unvanını kazandı.

Finlandiya'nın, F/A-18 Hornet filosunun yerini alması amacıyla sipariş ettiği 64 adet F-35A uçağını kapsayan HX Programı, ülkenin savunma sanayiindeki üretim ve bakım altyapısını yeni bir seviyeye taşıyor.

Proje kapsamında Patria, 2026-2042 yılları arasında toplam 400 adet F-35 ön gövdesi ve iniş takımı kapağı seti imal edecek. Finlandiya'da yüksek hassasiyetle üretilecek bu parçalar, yalnızca ülkenin kendi siparişleri için değil, küresel tedarik zinciri üzerinden diğer kullanıcı ülkelerin uçaklarında kullanılmak üzere Lockheed Martin'in Teksas eyaletindeki Fort Worth tesislerine gönderilecek.

F135 MOTOLARIN MONTAJLARI DA BURADA YAPILACAK

Hava kuvvetleri için stratejik öneme sahip F135 motorlarının montaj çalışmaları da Finlandiya sınırları içinde gerçekleştirilecek. İlk tamamlanmış motorların bu yıl içerisinde teslim edilmesi planlanırken, Patria'nın bu motorlara yönelik bakım, onarım ve idame desteğinin 2060'lı yıllara kadar sürmesi öngörülüyor.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Kari Renko, ülkenin ABD dışındaki en kapsamlı yerel F-35 bakım kabiliyetlerinden birine sahip olacağını belirtti.

F-35 uçaklarının radar izini düşük tutan (hayalet uçak) gövde yapısı, ön gövde üretiminde milimetrik ve son derece hassas süreçlerin uygulanmasını gerektiriyor. Bu doğrultuda Patria, ABD'den sıkı ihracat kontrollerine tabi teknik bilgi ve teknoloji transferi desteği aldı.

Fabrikadan çıkış töreni 16 Aralık 2025'te yapılan Finlandiya’nın ilk F-35A uçaklarının yıl sonunda ülkeye ulaşması ve filonun 2028 yılında ilk operasyonel kabiliyete erişmesi hedefleniyor.