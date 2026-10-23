Standart bir otomobilin yüksek kilometrelere ulaşma şansı yalnızca yüzde 5 seviyesinde kalırken, mekanik dayanıklılığıyla bu eşiği en rahat geçen 15 model ve başarı oranları netleşti.

Otomotiv pazarında 400 bin kilometre barajını aşma ihtimali en yüksek 15 otomobil resmi verilerle sıralandı. Standart bir binek aracın bu kilometreye ulaşma olasılığı ortalama yüzde 5,4 seviyesinde kalırken, listedeki modeller bu oranı üç ila sekiz kat geride bıraktı.

400 BİN KİLOMETRE BARAJINI EN RAHAT AŞAN MODELLER HANGİLERİ?

Yapılan kapsamlı dayanıklılık araştırmasına göre 400 bin kilometreyi devirme ihtimali en yüksek 15 araç ve başarı yüzdeleri şu şekilde sıralandı:

Toyota Sequoia (SUV) — %42,3 Lexus LS (Otomobil) — %38,8 Toyota 4Runner (SUV) — %33,1 Lexus RX Hybrid (SUV) — %28,9 Toyota Tundra (Kamyonet) — %28,2 Toyota Tacoma (Kamyonet) — %25,0 Lexus GX (SUV) — %23,3 Toyota Avalon (Otomobil) — %23,2 Toyota Highlander Hybrid (SUV) — %20,7 Honda Accord Hybrid (Otomobil) — %18,5 Honda HR-V (SUV) — %17,6 Lexus IS (Otomobil) — %17,5 Toyota Avalon Hybrid (Otomobil) — %17,4 Mercedes-Benz G-Class (SUV) — %17,3 Honda Civic (Otomobil) — %15,0

AÇIKLANAN ORANLAR SÜRÜCÜLER İÇİN KESİN GARANTİ ANLAMINA MI GELİYOR?

Yayımlanan veriler, modellerin genel mekanik geçmişine ve geniş veri havuzuna dayanıyor. Bu yüzdeler araç modellerinin genel dayanıklılık potansiyelini gösteriyor; ancak her bir araç için bireysel bir mekanik garanti taşımıyor. Düzenli servis bakımı, orijinal parça kullanımı ve doğru sürüş alışkanlıkları, araçların bu yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşmasında temel belirleyici olmaya devam ediyor.

JAPON ÜRETİCİLERİN DAYANIKLILIK SIRALAMASINDAKİ HAKİMİYETİ

15 araçlık listenin 14 basamağında Japon üreticiler yer aldı. Zirveyi SUV ve kamyonet modelleriyle Toyota ile Lexus paylaştı. Honda ise binek ve hibrit modelleriyle ilk 15 arasına girmeyi başardı. Avrupa menşeili otomobiller arasında listeye adını yazdırabilen tek model Mercedes-Benz G-Class oldu.