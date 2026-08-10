Otomotiv araştırma şirketi iSeeCars, ikinci el araç ilanları ve kilometre verilerini analiz ederek 400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek otomobilleri belirledi. Yaklaşık 400 milyon aracın değerlendirildiği araştırmada Toyota Sequoia yüzde 39,1'lik oranla listenin zirvesinde yer aldı.

Araştırmaya göre Toyota Sequoia'nın 400 bin kilometreyi aşma ihtimali yüzde 39,1 olarak hesaplandı. Sektör genelindeki ortalama ise yüzde 4,8 seviyesinde kaldı. Böylece Sequoia'nın 400 bin kilometreyi aşma ihtimali sektör ortalamasının 8 katından fazla oldu. Araştırmanın ABD'deki ikinci el araç piyasasına dayandığı ve modellerin kullanım ömrünün doğrudan takip edilmesi yerine yüksek kilometreye ulaşmış araçların oranının analiz edildiği belirtildi.

Mühendislik yapısı uzun ömürlülüğün anahtarı

Toyota Sequoia'nın uzun ömürlülüğünde aracın mühendislik yapısının önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. Model, binek otomobillerde yaygın olarak kullanılan yekpare gövde yapısı yerine Toyota Tundra ile paylaşılan kamyonet platformu üzerine inşa ediliyor. Bağımsız çelik şasiye sahip olan araç, ağır ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanıma uygun bir mimari sunuyor.

Sequoia'nın güç aktarma organlarında da dayanıklılık odaklı mühendislik anlayışı öne çıkıyor. Model, üretim hayatının büyük bölümünde doğal emişli V8 motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuldu.

Toyota ve Lexus ilk 25'de baskın

Araştırmada Toyota Sequoia'nın yanı sıra Toyota ve Lexus markalarının diğer modelleri de öne çıktı. Toyota ve Lexus, 400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek ilk 25 model arasında toplam 10 araçla yer aldı. Toyota dört farklı SUV modeliyle listeye girerken Lexus üç modelle sıralamada kendine yer buldu.

Honda iki modelle listede yer alırken Acura ve Chevrolet de birer modelle öne çıktı. İlk 25 modelin araç tiplerine göre dağılımında da büyük ve dayanıklı araçların ağırlığı dikkat çekti. Listede 11 SUV, 7 sedan, 6 pikap ve 1 minivan bulunuyor.

Sonuçlar, özellikle ağır yük taşıma ve çekme kapasitesi için geliştirilen büyük araçların yüksek kilometrelere ulaşma konusunda öne çıktığını gösteriyor. Araştırmanın ABD pazarındaki veriler üzerinden gerçekleştirildiği ve bu nedenle bazı marka ve modellerin kapsam dışında kaldığı da özellikle belirtiliyor.