Mevcut mevzuatta, çocuk sahibi olan memur ve işçi statüsündeki ebeveynler yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandıklarında eksik kalan prim günlerini sonradan borçlanarak ödeyebiliyor.

Ancak mevcut uygulamada sözleşmeli personel bu haktan faydalanamıyor. Hazırlanan yeni teklif, bu statüdeki çalışanların da memur ve işçilerle aynı şartlara sahip olmasını hedefliyor.

400 BİN ÇALIŞANI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel bulunurken, mevcut durumda yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan çalışan sayısının yaklaşık 22 bin olduğu belirtiliyor.

Yarı zamanlı çalışma sürecinde maaşın yarıya düşmesine bağlı olarak prim ödemeleri de azalıyor. Tasarlanan düzenleme ile sözleşmeli personelin yarım çalıştığı dönemlere ait eksik prim sürelerini borçlanma yoluyla tamamlaması amaçlanıyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İlgili bakanlıklar arasında sağlanan mutabakatın ardından teknik detayları tamamlanacak olan çalışmanın, kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Düzenleme, Meclis genel kurulunda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği takdirde uygulanmaya başlanacak.