Oyun tarihinin en ikonik serilerinden Grand Theft Auto'nun beşinci oyunu 2013 yılında raflardaki yerini almıştı. Aradan geçen tam 13 yıllık uzun bekleyişin ardından serinin yeni halkası Grand Theft Auto VI (GTA 6), bugün itibarıyla resmen oyunseverlerle buluştu. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu ekran başına kilitleyen yapım, çıkış yaptığı ilk günden itibaren gündemin zirvesine yerleşti.

ÇALIŞANLARINA UNUTULMAZ JEST

GTA 6'nın çıkışını sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca isim arasında dövüş sporlarının efsane ismi ve başarılı iş insanı Conor McGregor da yer aldı. Yıllar süren bu bekleyişin sona ermesini çalışanlarıyla birlikte kutlamak isteyen eski UFC şampiyonu, şirketlerinde görev yapan 400 kişiye oyunun çıkış yaptığı bugün için 1 günlük özel izin verdiğini duyurdu. McGregor'ın bu hamlesi, hem çalışanları hem de oyun camiası tarafından büyük ilgiyle karşılandı.