Araştırmacılar, İngiliz Ulusal Arşivleri'ndeki belgeleri inceleyerek geminin kötü hava koşulları nedeniyle su almaya başladığını ve Devon kıyıları yakınlarında battığını tespit etti. Mürettebatın tamamının kurtulduğu belirtilirken, gemide taşınan yüklerin büyük kısmının olaydan sonra çıkarıldığı, ancak yüzlerce altın sikkenin denizin dibinde kaldığı düşünülüyor.

9 BİN ALTIN SİKKE TAŞIYORDU

Yeni yayımlanan araştırmaya göre gemi, Fas'ın Safi Limanı'ndan Amsterdam'a doğru yola çıkmıştı. Kayıtlarda geminin yaklaşık 9 bin Fas altın sikkesi, Arap zamkı, barut yapımında kullanılan güherçile ve keçi derileri taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bulunan 400'den fazla altın sikkenin Fas'ta hüküm süren Saadi Hanedanı dönemine ait olduğunu belirledi. Uzun yıllar boyunca enkazın bir korsan gemisine ait olduğu düşünülse de arşiv belgeleri ve yük kayıtları, geminin Hollandalı tüccarlara ait olduğunu ortaya koydu.

GİZEMİ 30 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Yaklaşık 30 metre genişliğindeki enkaz alanında toplar, çapalar, seramikler, takılar ve çeşitli günlük kullanım eşyaları da bulundu. Bulgular, 17. yüzyılda Kuzey Afrika ile Avrupa arasındaki ticaret ağlarına dair önemli bilgiler sağladı.

Günümüzde enkaz alanı İngiliz yasaları kapsamında koruma altında bulunuyor. Sadece izinli dalgıçların ziyaret edebildiği bölgede araştırmalar sürerken, çıkarılan altın sikkeler ve diğer eserlerin büyük bölümü British Museum tarafından korunuyor. Geminin hikayesini anlatan “The Salcombe Shipwreck: A 17th Century Maritime Mystery” adlı araştırma kitabı ise kısa süre önce yayımlandı.