Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen OnlyFans fenomeni, hamilelik sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Fenomen, daha önce 400 erkekle ilişki yaşadığını ve bu sürecin ardından hamile kaldığını belirtmişti. Bebeğinin babasının kim olduğunu belirlemek isteyen fenomen, ilişki yaşadığı erkeklerden DNA örnekleri almaya başladı.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Toplanan örneklerin laboratuvarda inceleneceğini belirten fenomen, DNA testlerinin tamamlanmasının ardından bebeğinin biyolojik babasını açıklayacağını söyledi.

Fenomenin bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Bebeğin babasının DNA testiyle belirlenmesine yönelik bu yöntem sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar süreci şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise olayın mahremiyet ve etik boyutunu tartışmaya açtı.

Fenomenin test sonuçları açıklandıktan sonra nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.