Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ve bölgedeki gelişmeleri anbean takip eden Japonya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan fırlatmanın, Wonsan kenti yakınlarından gerçekleştirildiği bildirildi.

Yaşanan hareketliliğin ardından teyakkuza geçen Güney Kore ordusu, olası yeni denemelere karşı sınır hattındaki gözetleme faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarırken, kriz masasında ABD ve Tokyo yönetimiyle anlık istihbarat paylaşımına başladı.

FÜZELER MAYIN KRİZİ BİTMEDEN FIRLATILDI

Bu sert hamle, iki ülke arasında son günlerde sınır hattında yaşanan kara mayını krizi ve sertleşen karşılıklı açıklamaların hemen ardından geldi. Sınır bölgesinde üç Güney Kore askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından Seul ve Birleşmiş Milletler ortak bir inceleme başlatmış, mayınların silahsızlandırılmış bölgeye Kuzey Kore tarafından kasıtlı olarak yerleştirildiği sonucuna varmıştı.

Suçlamaları şiddetle reddeden Pyongyang cephesinden ise tansiyonu tırmandıran çıkışlar gecikmedi; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde söz sahibi olan kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin özür talebini "iğrenç" olarak nitelendirerek diplomasi kapılarını sertçe kapattı.