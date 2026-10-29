Juruena Nehri üzerinde yükselen 1.410 metre uzunluğundaki devasa yapının inşaatında yüzde 77'lik fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Yaklaşık 293 milyon Brezilya reali (R$) yatırımla hayata geçirilen proje, nehrin iki yakasındaki Cotriguaçu ve Nova Bandeirantes belediyelerini birbirine bağlayarak mevcut en uzun köprünün boyutunu ikiye katlayacak.

Bölge halkı ve nakliyeciler nehir geçişlerinde halen sefer saatleri kısıtlı olan ve yaklaşık bir saat süren feribotlara bağımlı kalırken, uzun araç kuyrukları ve zaman kayıpları ticareti olumsuz etkiliyor.

Hizmete girecek yeni köprü ve bağlantı yolları sayesinde, Juruena Vadisi ile ana lojistik koridoru niteliğindeki BR-163 otoyolu arasındaki 400 kilometreden fazla dolambaçlı güzergah ortadan kalkacak; sürücüler feribot çilesinden tamamen kurtulacak.

Dev proje yalnızca ana köprüyle sınırlı kalmayıp MT-208 karayolunun 59 kilometrelik kısmının sıcak asfaltla kaplanmasını ve güzergah üzerindeki üç ek köprüyü de kapsıyor.

Zorlu toprak yollar nedeniyle özellikle yağışlı dönemlerde ulaşım sıkıntısı çeken bölge üreticileri, limanlara ve ana tüketim merkezlerine bağlanan kesintisiz bir hatta kavuşacak; böylece tarım ve yük taşımacılığındaki nakliye maliyetleri ile seyahat süreleri ciddi oranda düşecek.