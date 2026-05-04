İstanbul Fatih'teki Haliç semtinde bulunan bir berberin, saç kesimi için 400 liraya anlaştığı turiste çeşitli hizmetler ekleyerek 7 bin 100 lira hesap çıkardığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre kesilen faturada saç ve sakal kesimi için 400'er lira, wax için 1.000 lira, burun bandı için 1.000 lira, yüz bakımı için 2.300 lira ve saç bakımı için 2.000 lira talep edildi.
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, şikayetler üzerine işletme hakkında inceleme ve denetim başlatıldığını açıkladı. Kaplan, fahiş fiyat uygulamalarına ve esnaf güvenini zedeleyen eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Yapılan denetimlerin ardından söz konusu berber dükkanı, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi. Ticaret Bakanlığının konuyla ilgili idari süreci takip ettiği kaydedildi.