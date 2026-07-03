ABD’nin New York kentinde yaşanan olay, hem güvenlik ihlali hem de “aşk gösterisi” olarak dünya gündemine oturdu. Rus vatandaşı Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov, Empire State Building’e izinsiz tırmanarak 400 metre yükseklikte evlilik teklifi gerçekleştirdi.

New York Post'un haberine göre; yetkililerin açıklamasına göre çift, binanın güvenlik noktalarını aşarak 102. katın üzerindeki anten bölümüne kadar ulaştı. Burada “aşkın gücü” yazılı bir pankart açan ikili, yüksek noktada fotoğraf ve video çekimi yaptı.

Olayın ardından aşağıya indiklerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çift hakkında “ağır hırsızlık”, “izinsiz giriş” ve kamu güvenliğini tehlikeye atma gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Savcılık, yapılan eylemin ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu vurgularken, çiftin avukatı ise suçlamaların orantısız olduğunu savundu. Savunmada, olayın bir performans ve ifade biçimi olduğu ileri sürüldü.

Mahkeme sürecinin ardından Angela Nikolau ve Ivan Kuznetsov’un kefalet ödemeden, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. İkilinin yargı süreci ise devam ediyor.

Daha önce ekstrem tırmanışlarıyla tanınan çift, Netflix yapımı Skywalkers: A Love Story belgeseliyle de uluslararası alanda geniş kitlelerce tanınmıştı.