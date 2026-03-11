Ankara’da gayrimenkul zenginliğiyle bilinen 44 yaşındaki iş insanı Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025 tarihinde gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Aradan geçen ayların ardından, Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada çok kritik bir aşamaya gelindi. Jandarma ekipleri, olayın sıradan bir ölüm değil, planlı bir eylem olabileceği şüphesiyle operasyon düzenledi.





AİLE ÜYELERİ VE ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlenen operasyon kapsamında Arıkan'ın kızı Sude Arıkan, oğlu Batuhan Arıkan ve eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Mustafa Ünal gözaltına alındı. Şüphelilerin, güvenlik önlemleri nedeniyle farklı karakollarda sorgulandığı öğrenildi.



SİNYALLER VE DEĞİŞEN TELEFONLAR ŞÜPHE ÇEKTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli kanıt dijital ayak izleri oldu. Olay günü baba ve oğlun pikniğe gitme planı yaptığı saatlerde, şüpheli Mustafa Ünal’ın telefonunun da aynı bölgeden sinyal verdiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin olaydan hemen sonra telefonlarını ve hatlarını çöpe atarak yenilemesi, güvenlik güçlerinin "planlı cinayet" şüphesini güçlendirdi.





KIZINDAN 'İTİRAF NİTELİĞİNDE' İFADELER

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında paylaşılan son bilgilere göre, gözaltındaki kızı Sude Arıkan’ın jandarmadaki sorgusunda "itiraf niteliğinde" açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Bu açıklamaların ardından dosyada düğümün çözülmesi ve şüphelilerin kısa süre içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.