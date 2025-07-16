Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun geçen yıl başlattığı inceleme, Yunus Emre Enstitüsünde naylon faturalarla 400 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddialarını ortaya çıkardı. İnceleme sonrası Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İddianamelerde, enstitünün alınmayan mal ve hizmetler için sahte faturalar düzenlenerek çeşitli şirketlere milyonlarca liralık ödeme yaptığı belirtildi.

Özellikle Enes Ateş tarafından kurulup devredilen şirketlere kesilen sahte faturalar üzerinden vakfın kaynaklarının aktarıldığı kaydedildi.

İddianamelere göre, satın alma süreçlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Şüpheli Mustafa Duru (Özel Kalem Müdürü) ve Murat Çakır (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı) tarafından hazırlanan “Olur” talepleri, Şeref Ateş’in onayı ile işleme alındı.

Ancak alımların çoğu, Ateş’in harcama limitini aşmamak için bölünerek usulsüz şekilde gerçekleştirildi. Yeni kurulan firmaların en düşük fiyatı verdiği iddiasıyla fatura kestiği, ancak komisyon kararı olmadan bu işlemlerin yapıldığı belirlendi.

Abdullah Yılmaz, Enes Ateş, Mustafa Duru, Murat Çakır, Safiye Yurduseven ve diğer 18 şüpheli hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan 7’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca, aynı şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla ikinci bir iddianame düzenlendi. İddianamede, sahte faturalarla vakfın haksız yere zarara uğratıldığı vurgulandı.Soruşturma kapsamında firari Şeref Ateş’in dosyası ayrı tutulurken, olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.