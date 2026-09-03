Fransa’nın güneybatısındaki Perigord Noir bölgesinde, Sarlat-la-Caneda'nın batısında yer alan La Roque-Gageac köyü, 130 metreyi aşan kireç taşı kayalıkları ile Dordogne Nehir hattı arasındaki coğrafi konumunu ve tarihi mirasını korumayı sürdürüyor.

Gallo-Romen döneminden bu yana yerleşimin bulunduğu bölge, 10. yüzyıldan itibaren stratejik bir nokta haline geldi. Kayalıklara oyularak inşa edilen mağara kalesi, Yüz Yıl Savaşları boyunca savunma ve gözetleme amacıyla kullanıldı. 13. yüzyıldan itibaren nehir limanına dönüşen yerleşimde; tuz, kereste, yağ, kestane ve şarap gibi mallar "gabare" adı verilen geleneksel nehir gemileriyle Bordeaux’ya taşındı. Nehir ticareti, 19. yüzyılda demir yolu ağının yaygınlaşmasıyla azaldı.

Yaklaşık 400 kişilik yerleşik nüfusa sahip olan La Roque-Gageac, sunduğu tarihi ve doğal güzellikler sayesinde her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

FRANSA'NIN EN GÜZEL KÖYLERİ ARASINDA

1943 yılında "koruma altındaki alan" ilan edilen La Roque-Gageac, 1982'den bu yana Fransa’nın En Güzel Köyleri listesinde yer alıyor. Yerleşim, günümüzde Mimari ve Miras Değerlendirme Bölgesi (AVAP) mevzuatı kapsamında korunuyor.

Coğrafi koşullar nedeniyle dikey mimarinin geliştiği köyde, evlerin bir bölümü kayalıklara oyulu durumda bulunuyor. Yerel sarı kireç taşından inşa edilen yapılarda, döneme bağlı olarak "lauze" adı verilen düz taş levhalar veya oluklu kiremit çatılar kullanılıyor. 15. ve 17. yüzyıllar arasında yapılan binalarda Perigord mimarisine ait işlemeli pencere kasaları ile helezonik merdivenler yer alıyor. Soylu evleri, kilise ve mağara kalesi dahil olmak üzere çok sayıda yapı tarihi eser statüsünde bulunuyor.

EGZOTİK BAHÇESİ DE VAR

Kuzey rüzgarlarını engelleyen ve güneş ısısını tutan kayalık yapısı sayesinde bölgede özel bir mikroklima oluşuyor. Bu iklim koşulları doğrultusunda kayalıkların eteğinde muz, incir, palmiye, kaktüs, bambu ve begonvil gibi bitkilerin yetiştiği bir egzotik bahçe yer alıyor.

Köyün önünden geçen Dordogne Nehir, 2012 yılında UNESCO Dünya Biyosfer Rezerv alanı ilan edildi. 45’ten fazla balık türünün yaşadığı nehirde Atlantic somonu, deniz taşemeri ve koruma altındaki Avrupa mersin balığı bulunuyor. Natura 2000 ağı içerisinde yer alan bölgede su samurları, nadir yusufçuk türleri, yarasalar ve endemik bitkiler korunuyor.

Bölgedeki kültürel ve doğal peyzaj, Fransa Yapılar Mimarları (ABF) denetiminde ve Mimari, Kentsel, Peyzaj Mirası Koruma Bölgesi (ZPPAUP) mevzuatı çerçevesinde takip ediliyor.