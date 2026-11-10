Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber devriye ve açık kaynak araştırmalarında tespit ettiği 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sitelerin yasa dışı bahis, oltalama yoluyla dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Ekipler, 2-8 Kasım tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda 762 sosyal medya hesabı ve URL adresini inceledi. İncelemelerde 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı, 3 sitede oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 sitenin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Söz konusu siteler Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi ve sitelere erişim engeli getirildi. DÖRT İLÇEDE 5 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM Bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da yürütüldü. Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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