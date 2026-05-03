İstanbul Haliç’te bir berber dükkanında çekilen ve sosyal medyada infial yaratan "fahiş fiyat" görüntüleri, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirdi.

Berbere giden Brezilyalı turiste saç kesimi için başlangıçta 400 TL, sonunda ise 7 bin 100 TL fatura çıkaran işletme hakkında Ticaret Bakanlığı idari inceleme başlatırken, Fatih Belediyesi ekipleri de fırsatçılık yaptığı belirlenen dükkanı mühürleyerek faaliyetine son verdi.

Akıllara durgunluk veren olayda, turiste sunulan ayrıntılı faturada saç ve sakal kesimi dışında; saç şekillendirici ve burun bandı gibi basit işlemler için biner TL, yüz ve saç bakımı başlıkları altında ise toplamda 4 bin 300 TL ek ücret talep edildiği görüldü.

Toplam tutarın 7 bin TL’yi aşması üzerine şoka uğrayan turistin o anları kameraya yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, esnaflık ve ahilik geleneğine yakışmayan bu tür uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, Türkiye’nin turizm imajını zedeleyen işletmeye karşı denetim sürecinin hızla tamamlanacağını vurguladı.

BERBER BAKANLIK TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, videonun viral olmasının ardından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır.

Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir."

BERBER VİDEOYU SİLMESİNİ İSTEDİ

Berber dükkanının sahibi daha sonra videonun peşine düşerek dolandırılan turist ile yeniden bir araya geldi. Turistten videoyu para iadesi karşılığında silmesini isteyen berber, aldığı ücreti geri teslim etti.

"Valla problem. Sil videoyu." diyen berbere Brezilyalı turist, ücreti aldıktan sonra "Kendine dikkat et, arkadaşlarına dürüst olmalarını söyle, tamam mı?" diye konuştu.