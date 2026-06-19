Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorrechflot), iç su yollarındaki operasyonel gücünü artırmak amacıyla inşa edilen yeni şamandıra ve seyir yardımcıları bakım gemisini resmen teslim aldı. Proje kapsamında üretilen ve serisinin en yeni üyesi olan "Leonid Komarov" adlı gemi, düzenlenen törenle Rusya nehir filosuna dahil edildi.

SULARIN YENİ GÜVENCESİ OLDU

Yeni nesil şamandıra gemisi, öncelikli olarak nehir ve iç su yollarındaki şamandıraların yerleştirilmesi, taşınması ve diğer seyir yardımcılarının periyodik bakımlarının yapılması görevlerini üstlenecek.

Gemi bunun yanı sıra, su derinliklerinin sismik ve hidrografik olarak izlenmesi ile ağırlığı 400 ton veya daha az olan, kendi kendine hareket edemeyen mavnaların çekme ya da itme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınması operasyonlarında da aktif rol oynayacak.

KIŞ AYLARINA KARŞI DAYANIKLI

Teknik donanımıyla göz dolduran Leonid Komarov, zorlu kış şartlarında da görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Rus Sınıflandırma Kurumu'nun "Ice 20" buz seyrüsefer sınıfı gerekliliklerine tam uyumlu olarak inşa edilen devasa gemi, donmuş nehir yataklarında da zorlanmadan faaliyet gösterebilecek.

UZUNLUĞU 26 METRE

Çelik gövde ve hafifliği sağlamak adına alüminyum üst yapı ile imal edilen şamandıra gemisi, 26,8 metre uzunluğa ve 4,2 metre genişliğe sahip. Sığ sularda rahatça hareket edebilmesi için su çekimi (draft) sadece 1 metre olarak tasarlanan gemiye, 220 kW gücünde bir ana dizel motor güç veriyor. 6 kişilik mürettebata ev sahipliği yapan geminin güvertesinde, şamandıra ve ağırlıkların kolayca kaldırılabilmesi için azami 1 ton kaldırma kapasiteli özel bir güverte vinci de yer alıyor.

ŞAMANDIRA GEMİSİ NEDİR?

Deniz emniyetinin ve seyrüsefer güvenliğinin gizli kahramanları olan şamandıra taşıma ve yerleştirme (elleçleme) gemileri, küresel deniz ticaretinin aksamadan yürütülmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu özel donanımlı gemiler, limanlar, stratejik boğazlar ve açık denizlerde gemilerin rotalarını güvenle çizmelerini sağlayan dev seyir şamandıralarının kurulumu, bakımı ve onarımı görevlerini üstleniyor.

Özellikle dar geçiş koridorları, sığ sular ve yoğun deniz trafiğinin yaşandığı deniz yollarının hatasız bir şekilde işaretlenmesini sağlayan bu gemiler, olası deniz kazalarının ve karaya oturma vakalarının önüne geçilmesinde en önemli savunma hattını oluşturuyor.

