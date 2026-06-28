Rosatom'a göre tesis, ilerleyen yıllarda kapasitesi artırılabilecek şekilde modüler olarak tasarlanacak. İlk modülün devreye alınmasının ardından yaklaşık on yıl içinde tam kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Proje tamamlandığında hem termal reaktörlerden hem de hızlı nötron reaktörlerinden çıkan kullanılmış yakıtı işleyebilecek Rusya'nın en büyük yeniden işleme tesisi olacak.

KAPALI NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ HEDEFLENİYOR

Rosatom, projenin temel amacının 'kapalı nükleer yakıt döngüsü' oluşturmak olduğunu belirtiyor. Bu sistemde kullanılmış yakıt içerisindeki uranyum ve plütonyum yeniden ayrıştırılarak yeni nükleer yakıt üretiminde değerlendiriliyor. Böylece hem radyoaktif atık miktarının azaltılması hem de mevcut nükleer yakıt kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

HEDEF SADECE RUSYA DEĞİL

Rosatom yetkilileri, dünya genelinde yaklaşık 360 bin ton kullanılmış nükleer yakıt bulunduğunu ve yeni tesisin yalnızca Rusya'nın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacağını ifade ediyor. Şirket, yeniden işleme kapasitesini artırarak yurt dışında Rus teknolojisiyle çalışan nükleer santrallere de uzun vadeli yakıt geri dönüşüm hizmeti sunmayı hedefliyor. Projenin, Rusya'nın küresel nükleer yakıt pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.