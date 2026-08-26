Bilim insanları, Kuzey Amerika göllerinde yaşayan göl mersin balıklarının 427 yıla kadar yaşayabildiğini tespit etti. Yapılan yeni çalışma, 150 yıllık ömür tahminini tamamen geçersiz kılarak türün bilinen en uzun ömürlü tatlı su canlılarından biri olduğunu ortaya koydu.

400 YILLIK ÖMÜR NASIL HESAPLANDI?

Michigan Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, onlarca yıl boyunca etiketlenen balıkların yeniden yakalanma verilerini inceledi. Büyük Göller bölgesindeki beş farklı popülasyon üzerinden yürütülen büyüme modellemesi, 180 santimetre uzunluğundaki dişi mersin balıklarının yaşının 99 ile 427 yıl arasında değiştiğini gösterdi.

BİLİMSEL MODEL YERLİ BİLGİSİYLE ÖRTÜŞTÜ

Araştırmayı yürüten Doçent Scott Colborn, elde edilen analitik verilerin bölgedeki kabile liderlerinin nesilden nesile aktardığı bilgiyle tam uyum sağladığını açıkladı. Yerli halkların yüzyıllardır aktardığı 400 yıllık ömür sınırı, modern veri analizleriyle ilk kez doğrulandı.

KORUMA STRATEJİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Asırlara yayılan bu yaşam döngüsü, türün korunmasına yönelik stratejileri doğrudan değiştiriyor. Üreme çağına ulaşması onlarca yıl alan bireylerin kaybı popülasyonun hayatta kalmasını riske attığı için avlanma ve habitat kısıtlamalarının bu takvime göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor.